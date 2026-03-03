Refinería Esmeraldas: 13 unidades están fuera de operación tras incendio, según ARCH

La capacidad operativa del principal complejo refinador de Ecuador cayó a cero, según reportes de la ARCH

La Refinería Esmeraldas mantiene afectadas 13 unidades de proceso tras el incendio ocurrido el 1 de marzo de 2026 en las bombas de carga de la Unidad Sevia 1. Así consta en el reporte de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) del 2 de marzo de 2026, que detalla el estado actual de cada sistema.

El informe, al que accedió Diario EXPRESO, evidencia que varias áreas estratégicas del complejo refinador permanecen fuera de servicio (10 unidades), fuera de operación (2) o en evaluación técnica (1).

Las unidades referidas son las mismas, que registraron novedades durante el 1 de marzo de 2026 después del incendio, según los reportes de la ARCH.

Refinería Esmeraldas: 13 unidades con afectación operativa

Entre las instalaciones afectadas constan unidades clave como Crudo 1, Vacío 1 y 2, las dos Viscorreductoras, FCC -considerada corazón de la Refinería Esmeraldas-, las unidades Merox, que reducen compuestos de azufre e impurezas en los derivados antes de su comercialización y otras unidades.

Crudo 1: fuera de operación por emergencia en bomba, en labores de lavado y evacuación de producto Vacío 1: pendiente de evaluación de daños por el incendio Vacío 2: fuera de servicio Viscorreductora 1: fuera de servicio Viscorreductora 2: fuera de servicio FCC: fuera de operación; recirculando diésel, con equipos intervenidos y en observación por alarmas HDT: fuera de servicio CCR: fuera de servicio HDS: fuera de servicio Merox 100 (Jet Fuel): fuera de servicio Merox 200 (Gasolina): fuera de servicio Merox 300 V (GLP): fuera de servicio Merox 300 N (GLP): fuera de servicio

Con este escenario, la Refinería Esmeraldas -el principal complejo refinador del Ecuador- dejó de procesar crudo. El 2 de marzo su operación se redujo al 0 %, según el reporte de la ARCH. Mientras tanto, hasta el 1 de marzo de 2026 estaba al 33,39 %, equivalente a 36.726 barriles diarios, frente a una capacidad instalada de hasta 110.000 barriles por día.

Refinería Esmeraldas: Tres incendios en menos de un año

El incidente del 1 de marzo se suma al registrado el 30 de enero de 2026 y al del 26 de mayo de 2025, lo que vuelve a poner bajo la lupa la estabilidad operativa del principal complejo refinador de Ecuador.

Para Fernando Santos, exministro de Energía y Minas, estos eventos “no responden un incidente fortuito. Tres incendios en 10 meses evidencia desidia y falta de competencia al máximo nivel”, cuestiona.

La Refinería Esmeraldas es clave para la producción nacional de combustibles y cualquier interrupción tiene efectos directos en el abastecimiento de estos productos para los diferentes sectores: automotriz, industrial, naviero, eléctrico, residencial y más.

Ante esta realidad, el exministro de Energía y Minas, prevé que si se confirman afectaciones en las unidades de la Refinería Esmeraldas será necesario aumentar la importación de derivados para cubrir la demanda interna. “Desde noviembre de 2025, la exportación de crudo ecuatoriano es menor frente a la importación”, refiere.

En 2025 se importaron 74,3 millones de barriles de derivados, que representa un alza del 16,8 % con respecto a 2024, según datos de Petroecuador. Mientras tanto, en enero de 2026 la entidad señala que estas compras se redujeron en un 27,5 % frente al mismo mes de 2025.

Además, menciona que en el caso que se requieran intervenciones en esta planta, producto del incendio, las reparaciones -como en otras ocasiones- tomará tiempo debido a que se trata de una refinería no moderna, data de 1970, y sus piezas deben ser fabricados, porque no existen repuestos disponibles.

