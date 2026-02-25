Hidroeléctrica Toachi inundada y sin seguro: ¿quién cubrirá las pérdidas?

El agua afectó la minicentral y compuertas. Celec tenía previsto realizar este miércoles un recorrido solo con ciertos medios

El agua ingresó hasta el piso principal de la minicentral Toachi, donde se encuentra el generador de energía eléctrica.

La inundación, que se produjo el 18 de febrero de 2026 en la minicentral hidroeléctrica Toachi, parte del complejo Toachi-Pilatón y ubicado entre las provincias de Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas, alcanzó áreas sensibles que podrían comprometer, en parte, la operación integral de esta planta.

El complejo hidroeléctrico Toachi-Pilatón está conformado por la minicentral Toachi, que puede generar 1,4 MW, Sarapullo (49 MW) y Alluriquín (204 MW). Así, en total suman 254,4 MW que fueron incorporados de manera progresiva hasta llegar a su totalidad en abril de 2025, con la entrada de Alluriquín.

El ingreso de agua a parte de estas instalaciones no se trato de un hecho fortuito, según informe al accedió Diario EXPRESO. En este documento se señala que este episodio se originó en una cadena de decisiones adoptadas “sin el sustento técnico ni la planificación” que exige la operación hidroeléctrica, lo que terminó afectando esta infraestructura, equipos y la continuidad del servicio.

Este proceso, según el informe, fue dispuesto el 18 de febrero de 2026 por la nueva administración de Hidrotoapi. La maniobra buscada realizar un mantenimiento emergente en la central Alluriquín –que es parte del complejo hidroeléctrico Toachi-Pilatón- para ejecutar el lavado del embalse de la presa Toachi. La medida respondió a un reclamo de una comunidad ubicada aguas arriba, afectada por la inestabilidad de su puente de acceso y la acumulación de sedimentos en el río Toachi.

En este contexto, se ordenó la salida total de las unidades de generación de Alluriquín y la paralización de la minicentral Toachi desde el 18 de febrero. Sin embargo, lo que debía ser una intervención correctiva y controlada terminó convirtiéndose en el detonante de un evento de profundas consecuencias operativas y económicas.

Inundación de Toachi: Las decisiones evidenciaron “falta de criterio técnico"

Según el informe, el desarrollo posterior estuvo marcado por decisiones gerenciales que evidenciaron “falta de criterio técnico y comprensión” del funcionamiento de este sistema.

En ese contexto, la Gerencia de la unidad dispuso una operación calificada como “inédita y de alto riesgo”: la apertura de la compuerta de descarga de la central Sarapullo para derivar, a través del túnel que conecta Sarapullo (que estaba operativa) con Alluriquín (que no estaba operativa), un caudal aproximado de 30 metros cúbicos que ingresó a instalaciones sensibles y puso incluso en riesgo la seguridad del personal.

Una fuente, que conoce de cerca la operación de Toachi-Pilatón y pidió la reserva de su identidad, informó a EXPRESO que el agua llegó a la casa de máquinas de la minicentral Toachi, comprometiendo parte de los equipos y otros mecanismos de esta infraestructura. Entre ellos:

Tableros de control

Elementos electrónicos, que sirven para operar las cuatro compuertas del vertedero

Las dos compuertas planas y las dos compuertas radiales.

El ingeniero eléctrico, que ha ocupado incluso altos cargos en empresas del sector eléctrico, explica ante esta inundación -que ha sido ya controlada- los equipos electrónicos deben ser “reemplazados. No se trata solo de secarlos”.

Inundación en Toachi: ¿quién cubrirá las pérdidas?

Además, debido a que informes internos detallan que se trato de una “mala operación”, los equipos afectados “no aplican a una cobertura del seguro, que tiene Toachi-Pilatón”, asegura el especialista eléctrico. “Los seguros hacen un análisis, contratan incluso auditorias, para determinar las causas del evento. En este contexto, si se determina que fue una mala maniobra ejecutada por técnicos no hay ninguna posibilidad de solicitar su reemplazo”.

Así, eventualmente Celec deberá reemplazar con recursos propios los equipos que resultaron afectados para garantizar la operación integral de la central hidroeléctrica.

Tampoco agrega se podrá efectuar la recepción definitiva, por parte de la empresa rusa Tyazhmash, de los equipos electromecánicos de esta hidroeléctrica, que estaba prevista para mediados de abril de 2026. La razón, es que las afectaciones en parte de sus instalaciones no responden a problemas de los equipos sino “a una mala decisión de las autoridades”, refiere el exfuncionario del sector eléctrico.

La fuente mencionó también que tras la difusión de información sobre la inundación de Toachi, funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) fueron despedidos.

Diario EXPRESO conoció también que la Celec tenía previsto realizar este 25 de febrero de 2026 un recorrido con representantes de cuatro medios de comunicación por el complejo Toachi-Pilatón para constatar el estado de sus instalaciones. EXPRESO no fue incluido en esta cobertura, pese a que el evento registrado en la hidroeléctrica Toachi-Pilatón es de interés público.

