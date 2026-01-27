Expreso
agoyan
La central hidroeléctrica Agoyán, ubicada en Tungurahua, tiene una capacidad instalada de 156 megavatios (MW).Sitio web / Celec

Ecuador: Centrales Agoyán y San Francisco aportarán 368 MW tras mantenimiento

El mantenimiento de Agoyán concluyó. Está previsto que los trabajos en San Francisco finalicen este 28 de enero de 2026

El sistema eléctrico nacional recuperará 368 megavatios (MW) de potencia tras la reincorporación de unidades de generación en las centrales hidroeléctricas Agoyán y San Francisco, ubicadas en la provincia de Tungurahua, luego de trabajos de mantenimiento ejecutados entre el 16 y el 28 de enero, con la participación de equipos técnicos especializados, informó este 25 de enero de 2026 el Ministerio de Ambiente y Energía.

En Agoyán entraron nuevamente en operación dos unidades de generación, que en conjunto aportan 156 MW, mientras que en San Francisco se habilitó una unidad con una capacidad instalada de 106 MW. 

La entidad refirió que las labores incluyeron intervenciones preventivas y correctivas en infraestructura con décadas de operación, algunas con más de 38 años en funcionamiento. El mantenimiento fue programado para realizarse en una temporada considerada adecuada para la operación del sistema, con el fin de evitar afectaciones al suministro eléctrico.

Los mantenimientos fueron coordinados con el Cenace

De acuerdo con la planificación técnica, que se coordina con el Operador Nacional de Electricidad (Cenace), aún resta una unidad de la central San Francisco de 106 MW por incorporarse. Su entrada en operación está prevista para este 28 de enero de 2026, lo que permitirá completar la disponibilidad total del complejo hidroeléctrico y reforzar la estabilidad del servicio eléctrico a escala nacional. 

Una vez que concluyan estos trabajos, el complejo hidroeléctrico volverá a inyectar 368 MW al Sistema Nacional Interconectado (SNI), que actualmente genera este suministro sin el aporte de Colombia.

Las centrales hidroeléctricas Agoyán y San Francisco están ubicadas en la provincia de Tungurahua, en el cantón Baños de Agua Santa.

Agoyán tiene una potencia instalada de 156 megavatios (MW). Mientras tanto, San Francisco puede aportar hasta 212 MW,. En conjunto, ambas centrales suman 368 MW de capacidad instalada, de acuerdo con la información técnica publicada por la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec).

