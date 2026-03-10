ONG acusa a Israel de crímenes de guerra por uso de arma química en Líbano

La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) acusó al Ejército israelí de cometer crímenes de guerra tras utilizar municiones de fósforo blanco en una zona residencial de Yohmor, al sur del Líbano, el pasado 3 de marzo. Según el informe, se verificaron y geolocalizaron siete imágenes que muestran el uso de este material explosivo sobre viviendas, además de incendios en al menos dos casas y un vehículo atendidos por trabajadores de defensa civil.

El ataque ocurrió horas después de que Israel advirtiera a los residentes de la aldea y de otras localidades del sur del Líbano que evacuaran. HRW señaló que no pudo confirmar si aún quedaban civiles en la zona ni si hubo heridos, pero subrayó que el uso de fósforo blanco en áreas pobladas es ilegal bajo el derecho internacional.

El fósforo blanco y el uso de Israel

El fósforo blanco es una sustancia química que se enciende al contacto con el oxígeno y suele emplearse para crear cortinas de humo o iluminar campos de batalla. Sin embargo, también puede ser utilizado como arma incendiaria, capaz de incendiar edificios y provocar quemaduras graves que llegan hasta los huesos. Los sobrevivientes corren riesgo de infecciones, insuficiencia orgánica y muerte, incluso con lesiones aparentemente leves.

Israel ha sostenido en ocasiones anteriores que emplea fósforo blanco únicamente como recurso táctico para ocultar movimientos militares y no para atacar a civiles. No obstante, HRW y otras organizaciones como Amnistía Internacional han reiterado que su uso en zonas residenciales constituye una violación del derecho internacional humanitario.

Consecuencias para la población civil

Ramzi Kaiss, investigador de HRW sobre el Líbano, calificó públicamente el hecho como “extremadamente alarmante” y advirtió que tendrá graves consecuencias para la población civil. “Israel debe detener inmediatamente esta práctica, y los países que suministran armas a Israel, incluyendo municiones de fósforo blanco, deben suspender la asistencia militar y presionar para que deje de disparar tales armas en zonas residenciales”, declaró.

La semana pasada Israel ha lanzado varias oleadas de ataques tras enfrentamientos con el grupo Hezbolá. Según autoridades libanesas, al menos 394 personas han muerto y más de medio millón han sido desplazadas por los bombardeos israelíes.

Acusaciones reiteradas y antecedentes

No es la primera vez que Israel enfrenta acusaciones por el uso de fósforo blanco. HRW y Amnistía Internacional han documentado su empleo en conflictos anteriores, incluyendo la última guerra contra Hezbolá, donde se reportaron múltiples ataques en zonas residenciales del sur del Líbano.

Las autoridades libanesas también han denunciado que estas prácticas no solo afectan a la población civil, sino que generan daños al medioambiente y a la infraestructura local. La reiteración de estas acusaciones refuerza la preocupación internacional sobre el cumplimiento de las normas de guerra y la protección de los derechos humanos en la región.

