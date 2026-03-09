Una Franja de Gaza "olvidada": miedo y escasez tras la ofensiva de Israel a Irán

El alto el fuego se tambalea por las tensiones con Irán; Palestinos denuncian que la ayuda humanitaria está bloqueada

Palestinos desplazados se reúnen entre tiendas de campaña improvisadas para romper el ayuno durante el mes sagrado de ayuno de Ramadán, el 6 de marzo de 2026.

Los gazatíes viven la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán con miedo a que el frágil alto el fuego en la Franja de Gaza se rompa, incertidumbre sobre el flujo de entrada de ayuda y el sentimiento generalizado de que el mundo se ha olvidado de ellos, viviendo aún en tiendas de campaña en medio de la destrucción.

"Esta guerra ha eclipsado el sufrimiento en Gaza", se queja desde la capital gazatí Abed Musleh, quien recuerda que esta guerra ha paralizado la aplicación del alto el fuego auspiciado por Estados Unidos, por el que un comité de palestinos guiaría la reconstrucción y el grupo islamista Hamás depondría las armas en favor de una fuerza internacional aún inexistente.

"No hay reconstrucción, ni ayuda humanitaria, ni apoyo alguno", afirma Abed, que condena los ataques de Israel y EE.UU. a Irán, un "gran pueblo" que, destaca, apoya la causa palestina, pero también critica los ataques iraníes a los países árabes de la región.

Ningún camión de ayuda llega a destino

Tras lanzar su ofensiva a Irán el pasado 28 de febrero, Israel cerró todos los pasos a Gaza por los que entran la ayuda al devastado enclave, y decidió abrir tres días después solo uno de ellos, Kerem Shalom, por el que está entrando mucha menos ayuda que en las semanas anteriores.

Según datos de la ONU, entre el 28 de febrero y el 8 de marzo un total 397 camiones llegaron al cruce de Kerem Shalom con ayuda, pero solo 57 fueron recogidos de allí y ninguno de ellos consiguió llegar a destino dentro de Gaza. La semana anterior -del 21 al 28 de febrero-, 448 camiones llegaron a su destino final en la Franja.

Jair Abdul Rahman, otro palestino de la ciudad de Gaza, tiene miedo de que Israel cierre todas las entradas de comida, gasolina, material de abrigo y medicamentos a Gaza, donde cientos de miles de personas viven aún en tiendas de campaña ante la destrucción generalizada de edificios e infraestructuras en los más de dos años de ofensiva de Israel.

"La guerra con Irán nos afecta en Gaza, (los ataques) en Israel nos afectan en los pasos fronterizos, con la comida y el agua. Si cierran todo, no llegará nada", se queja Jair, que vaticina un aumento del precio de los alimentos en un mercado privado que ya pocos gazatíes -muchos sin trabajo desde hace dos años- pueden pagar.

Una ansiada reconstrucción

Abu Muhamad Al Safi destaca que, después de enterrar a los suyos, reconstruir sus vidas y construir sus tiendas, ahora se suponía que Gaza entraba en la fase de la reconstrucción.

"Y entonces, empiezan una nueva guerra regional en la zona. Esto significa que se han olvidado de la Franja de Gaza y causarán una destrucción aún mayor de la que hemos sufrimos en esos dos años de guerra brutal", afirma.

Abu Muhamad se pregunta incluso si la crisis regional desembocará en una tercera guerra mundial. "Se trata de países poderosos, no pequeños", reflexiona.

Todos los gazatíes entrevistados coinciden que el ataque a Irán llega en un momento muy difícil para ellos. "Es algo realmente terrible. Nadie podía haberlo imaginado, nadie lo esperaba", asegura Menawar Muhamad Al Rai.

Esta mujer está segura de que tendrá consecuencias negativas para Gaza: "Todos temen que se cierren los cruces, que tengamos otra guerra después de la tregua".

