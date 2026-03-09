Durán sin agua: Con tanqueros se sobrevive al desabastecimiento de dos semanas

Fuga en el sector La Herradura frenó el servicio de agua potable; tanqueros no aparecen hace una semana en ciertos sectores

El daño en las tuberías no es algo nuevo en Durán. Hace un año se registró otro percance en el sector La Herradura.

Recibir agua potable a ciertas horas o a veces ni eso. Es algo que se ha normalizado en Durán, cantón que en estos días enfrenta una severa escasez, que se ha extendido por dos semanas.

El problema comenzó con la rotura de un acueducto de 800 milímetros, que produjo fuga del líquido, en el sector La Herradura, en el kilómetro 20 de la vía Durán - Yaguachi.

Ese daño se detectó el 5 de marzo de 2026, según informó la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Durán (Emapad) en un comunicado.

La tubería que se rompió en el sector La Herradura y que provocó el corte de agua por más de una semana en Durán, estaba oxidada, según el Municipio. CORTESÍA DEL MUNICIPIO DE DURÁN

Emapad indicó este domingo 8 de marzo que había ingresado el repuesto de la tubería hasta la zona del daño, a la que describió como "un terreno complejo que exige maniobras cuidadosas con maquinaria y personal técnico".

"Las malas planificaciones del pasado hoy nos pasan factura", justificó el alcalde Luis Chonillo, con un mensaje en su cuenta de la red social Instagram, en el que se mostró la tubería oxidada y dañada.

"Este acueducto tiene menos de diez años de instalación y está ubicado junto a un canal, en una zona con alta salinididad y presencia permanente de agua", se explicó en el video de la publicación.

"En condiciones como estas, una tubería de hierro dúctil debe contar con una capa especial de protección que la aísle del contacto directo con el suelo, sus sales y minerales. Lamentablemente esa protección no fue colocada y con el paso del tiempo esto ha provocado corrosión y debilitamiento en la tubería, generando las fugas de agua que cada vez son más frecuentes", se indicó.

De estar sin agua a pagar por tanqueros

Nuevo relleno sanitario de Guayaquil se hará en 2028: ¿por cuánto tiempo se proyecta? Leer más

Esta situación ha afectado a servicios básicos como la salud. El Ministerio de Salud Pública anunció que el hospital Enrique Ortega Moreira sería abastecido, durante cinco días, con 45 tanqueros.

Emapad aseguró que 2.642 familias habían recibido agua con los tanqueros que la entidad envió a diversos sectores como parte de su plan de contingencia.

Sin embargo, en las redes sociales abundan las quejas ciudadanas porque su presencia no es continua o incluso nula en sectores como El Recreo.

"Necesito con urgencia el agua. No solo sean de foto. Auxilio en la (ciudadela) Primavera 2. Manden tanqueros que puedan entrar a las peatonales. Aquí vivimos muchos de la tercera edad", reclamó Mery Orozco.

"Acá en Los Helechos, sin agua (por) más de una semana. Es inaudito que nos corten el agua. Siempre se andan dañando tuberías tras tuberías. Primero (fue) un apagón, después la tubería del Peñón del Río, y ahora La Herradura. ¿Qué más cuentos van a decir? Exigimos el agua porque es un derecho que nos quitan", reclamó Elizabeth Padilla.

Incluso, el abastecimiento de Emapad con tanqueros es deficiente, asegura Andrés Donoso, habitante de la ciudadela Abel Gilbert 3, donde los vehículos abastecedores fueron por última vez el pasado martes 3 de marzo.

La dotación del agua por tanqueros se ofrece únicamente a quienes constan en un listado de clientes que están al día en sus pagos, a quienes les llenan las cisternas y los recipientes únicamente por tres minutos. Luego, se van, denunció Donoso.

"Esa medida, que nos dan agua en la cisterna por solo tres minutos, nos obliga a buscar y comprar a tanqueros particulares cuyo valor está entre los 30 a 40 dólares. Por ese rubro te dejan la cisterna llena", comentó a EXPRESO.

Otra opción es recoger el agua lluvia en baldes, para limpiar los baños, o comprar botellones, según se comentó en redes sociales.

@CHONILLOec

SOLO DIOS SE ACUERDA DE DURAN.....15 DIAS SIN AGUA NUESTRA CDLA. ABEL GILBERT 3 AERO VIA,EMPEZO A LLOVER GRACIAS A DIOS SE ESTA COJIENDO AGUA PARA LA LIMPIEZA DE LOS BAÑOS Y DEBEMOS COMPRAR BOTELLONES PARA COCINAR ,ESTO NO ES VIDA SEÑOR ALCALDE ,CUANDO VA ATENDERNOS pic.twitter.com/CayaEL7kBy — ABANDONADOS..... (@orionauta) March 7, 2026

La Prefectura del Guayas informó este lunes 9 de marzo que se sumó al plan de contingencia y que sus tanqueros llevarían agua a Los Helechos y al cerro Las Cabras.

Piden declaratoria de emergencia para Durán

En medio de esta situación, han surgido pedidos en diversas zonas de la ciudad para que se declare en emergencia al sistema de agua potable en Durán, y así gestionar recursos para solucionar el problema rápidamente.

Además, se convocó a un plantón para este miércoles 11 de marzo, a las 08:00, en la intersección de las calles Loja y Quito, a pocas cuadras del Municipio de Durán, un cantón acechado por las inundaciones, debido a las lluvias, y la falta de agua potable.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!