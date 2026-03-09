Expreso
policía nacional azuay
El gobernador del Azuay, Xavier Bermúdez solicitará la asignación de más personal para la Policía Nacional.CLAUDIA PAZAN

Azuay con déficit de policías pide asignación de más personal

Hechos violentos registrados en Cuenca estarían relacionados a una guerra entre grupos delincuenciales

Cinco crímenes en los últimos nueve días fueron cometidos en la ciudad de Cuenca poniendo sobre la mesa de debate la presencia de grupos delincuenciales y el combate a la criminalidad y la capacidad institucional para combatir la criminalidad.

Xavier Bermúdez, gobernador del Azuay, confirmó en rueda de prensa de este lunes, 9 de marzo de 2026, que la principal hipótesis que se maneja ante la escalada de violencia en la ciudad es a una disputa de territorio por parte de bandas delincuenciales. 

"Estos temas se dan, según la principal hipótesis, por una guerra entre grupos armados delincuenciales por una disputa de territorio", señaló a la vez que aseguró que todas las víctimas de los hechos violentos y también los dos sospechosos detenidos tienen antecedentes penales.

Bermúdez desvirtuó la libre circulación de armas de grueso calibre en el cantón Cuenca en manos de los grupos delincuenciales explicando que se realizan constantes operativos de control de armas, municiones y explosivos (CAMEX) y que serían hechos fortuitos que se "escapan de los controles".

Presupuesto, personal y recursos de la Policía

El gobernador azuayo también se refirió a la falta de personal policial para la provincia detallando que se cuenta con 1.500 efectivos en toda la institución

Bermúdez adelantó que habría soliciatado a los mandos policiales la asignación de más personal para la provincia del Azuay, en el marco de la graduación de un nuevo grupo de oficiales. 

Y sobre el mal estado de las unidades policiales comunitarias, la falta de mantenimiento de los vehículos de la institución y de la paralización de la construcción de la UVC Yanuncay explicó que son procesos detenidos por aspectos administrativos y sin dar fechas fijas aseguró que están próximos a retomarse.

