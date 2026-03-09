Noboa envía proyecto de ley urgente que busca incentivar la construcción de casas

La Asamblea tiene 30 días para tratar el texto con el que Noboa busca incentivar la construcción de viviendas

El presidente Daniel Noboa envió este 9 de marzo de 2026 a la Asamblea Nacional el nuevo proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para incentivar la construcción de viviendas de interés social y reducir el déficit habitacional, calificado como urgente en materia económica.

El documento de 21 páginas tiene cuatro artículos, tres disposiciones generales, una transitoria y otra final. El proyecto tiene como fin crear un beneficio legal para quienes donen casas de interés social al Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), lo que permitiría disminuir el déficit de soluciones habitacionales en el país.

Así lo señala el primer artículo del proyecto de ley, en donde se indica que "tiene por objeto crear un incentivo tributario aplicable a quienes donen viviendas de interés social a favor del ente rector de hábitat y vivienda, con el propósito de fomentar la participación del sector privado en la generación de soluciones habitacionales y contribuir a la reducción del déficit habitacional, agravado por la ocurrencia de eventos climáticos adversos u otras contingencias".

Noboa plantea una reducción tributaria

El incentivo planteado es la rebaja del impuesto a la renta del "equivalente al 100 % del valor donado", cuyo beneficio se propone introducir en la Ley de Régimen Tributario Interno.

Al enviar el proyecto con el carácter de económico urgente, la Asamblea tiene 30 días para tratar, analizar y modificar la norma, que cuenta con el dictamen favorable del Ministerio de Finanzas.

El trámite del proyecto en la Asamblea

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá sesionar, calificar el texto y remitirlo a la comisión especializada para iniciar el trámite del proyecto. Luego, la mesa presentará un informe, el cual será sometido a primer debate en el Pleno del Parlamento.

Este proyecto de ley es una nueva propuesta que envía Noboa en lo que va del año, después de la reforma al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad) y de la Ley de Minería. Ambas normas ya fueron aprobadas por el Legislativo y actualmente enfrentan demandas de inconstitucionalidad.

