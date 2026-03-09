Niels Olsen critica el uso de la inmunidad parlamentaria en el caso de Juan González

Niels Olsen afirmó que la inmunidad parlamentaria se ha convertido en una herramienta para “escudarse"

Niels Olsen anunció la suspensión del tratamiento del pedido para levantar la inmunidad del asambleísta Juan González.

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, anunció la suspensión del tratamiento del pedido para levantar la inmunidad del asambleísta Juan González, argumentando que será la justicia la que deberá procesarlo sin necesidad de que el Parlamento intervenga.

(Te invitamos a leer: "Usen una buena pijama": la referencia por la que RC quiere sanción a Jácome)

Olsen afirmó que la inmunidad parlamentaria se ha convertido, en algunos casos, en una herramienta para “escudarse” frente a responsabilidades legales. “Los ecuatorianos están cansados de ver cómo algunos usan la inmunidad parlamentaria como escudo para abusar del poder. La inmunidad no es impunidad”, sostuvo.

El titular del Legislativo remarcó que ningún funcionario electo debe considerarse por encima de la ley. “Ser asambleísta no nos hace más importantes que nadie. Somos ciudadanos como cualquier otro, solo con una responsabilidad más clara: servir al país”, expresó.

Se acabaron los abusos bajo la “inmunidad parlamentaria”. pic.twitter.com/oHuxNgSaP9 — Niels Olsen (@NielsOlsen) March 9, 2026

Añadió que cada vez que un legislador intente recurrir al fuero para evitar enfrentar procesos judiciales, insistirá en que la norma debe aplicarse por igual. “La ley es la misma para todos y jamás escondite para nadie”, señaló.

RELACIONADAS ADN no logró votos para destituir al jefe de la bancada correísta acusado por diezmos

ADN no logró votos para destituir a Juan Andrés González por diezmo Cortesía

ADN no logró votos para destituir a Juan Andrés González

El movimiento oficialista ADN no consiguió los votos necesarios en el Pleno de la Asamblea Nacional para destituir al jefe del bloque correísta, Juan Andrés González. La denuncia por presuntos cobros de diezmos llegó al Pleno este 3 de marzo de 2026, pero la moción para su destitución obtuvo solo 69 votos a favor, lejos de las 101 voluntades requeridas.

(Te puede interesar: La Asamblea Nacional debatió levantar la inmunidad a Juan Andrés González: ¿qué pasó?)

Asambleísta Juan Andrés González es suspendido 9 días por decisión del CAL Leer más

Un elemento llamativo fue que casi todos esos respaldos provinieron de legisladores de ADN, mientras que sus aliados —que en otras ocasiones habían apoyado iniciativas del oficialismo— esta vez no sumaron sus votos.

González, líder de la bancada correísta, presentó su defensa ante el Pleno frente a las acusaciones por supuestos diezmos. El legislador rechazó haber incurrido en esa práctica y aseguró que los gastos cubiertos inicialmente por su asistente fueron posteriormente reembolsados.

¿Quieres leer contenido de calidad sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!