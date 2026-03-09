Lluvias causan desbordamientos en Alluriquín y cierres viales en Pichincha

Las precipitaciones ocasionaron el desbordamiento de ríos y quebradas en Alluriquín

Imagen referencial. Maquinaria de la Prefectura Tsáchila atendió la emergencia en la vía Alóag-Unión del Toachi.

Las intensas lluvias registradas la noche del 8 de marzo de 2026 provocaron varias emergencias en la parroquia de Alluriquín, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Las precipitaciones ocasionaron el desbordamiento de ríos y quebradas, lo que causó inundaciones en zonas residenciales y vías de acceso.

El incremento del caudal afectó a varios sectores de la parroquia, donde el agua ingresó a algunas viviendas cercanas a los cauces. La situación preocupó a los habitantes, quienes reportaron daños materiales y dificultades para movilizarse.

El sistema de emergencias ECU 911 confirmó que, como consecuencia del desbordamiento, se registraron afectaciones en varias viviendas; sin embargo, hasta el momento no se reportan personas heridas.

Debido a las condiciones climáticas y al desbordamiento de quebradas se cerró la vía Alóag-Unión del Toachi, en el tramo Unión del Toachi-Sueño de Bolívar, donde se registró acumulación de agua sobre la calzada.

La mañana de este 9 de marzo, la Prefectura de Pichincha informó que en el kilómetro 59 de la vía Alóag-Unión del Toachi se reporta acumulación de agua y lodo. por lo que la vía permanece inhabilitada.

Personal y maquinaria de la institución trabajan en el sitio para retirar el material y restablecer la circulación.

Vías de Pichincha inhabilitadas

Las lluvias persistentes también provocaron deslizamientos de tierra en varias vías de la provincia de Pichincha, lo que obligó a cerrar temporalmente al tránsito vehicular los siguientes tramos:

Vía Nono – Pucará

Vía Nanegal – Palmito – Chacapata

Vía Belén – Cuatro Esquinas, en el cantón Mejía

Las autoridades indicaron que cuadrillas y maquinaria continúan con las labores de limpieza y habilitación de las vías, mientras se mantiene el monitoreo de las zonas afectadas ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

