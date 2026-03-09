Quito busca que más calles lleven nombres de mujeres

El 10,87 % de las vías de Quito llevan el nombre de una mujer

La iniciativa se enmarca en lo dispuesto por la Ordenanza Metropolitana No. 021-2021.

En Quito, la mayoría de calles recuerdan a hombres: próceres, políticos, militares o personajes históricos. Los nombres femeninos, en cambio, se mantienen como una minoría.

Según la Empresa de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), actualmente apenas el 10,87 % de las vías de la ciudad llevan el nombre de una mujer, una brecha que refleja décadas de escasa representación femenina en el espacio público.

Frente a esa realidad, la capital inició un proceso para incorporar más nombres de mujeres en la nomenclatura urbana, con la meta de reducir esta diferencia hasta finales de 2026. La iniciativa se enmarca en lo dispuesto por la Ordenanza Metropolitana No. 021-2021.

El plan comenzará en las administraciones zonales Los Chillos y Eloy Alfaro. Allí se presentarán 50 propuestas de nombres femeninos, que forman parte de 17 proyectos de denominación vial y que podrían aplicarse en 108 calles.

Un proceso en el que puede participar la comunidad

La idea es que los nombres de las vías no solo sirvan como referencia para ubicarse en la ciudad, sino también como una forma de recordar el aporte de mujeres que han marcado la historia y la vida comunitaria.

Muchas de esas figuras han permanecido fuera de los mapas urbanos pese a su influencia en ámbitos sociales, culturales o comunitarios.

Para impulsar el proceso, brigadas recorrerán los barrios explicando a los vecinos cómo proponer nuevos nombres para sus calles. Entre los pasos están reunir firmas de respaldo y presentar una reseña histórica de la persona propuesta, información que luego será evaluada por el Cronista de la Ciudad de Quito.

La iniciativa también contempla campañas informativas en territorio y en redes para motivar la participación ciudadana.

La apuesta es que los propios barrios propongan los nombres y que, poco a poco, el mapa de la ciudad empiece a reflejar de manera más equilibrada las historias de hombres y mujeres que han sido parte de su construcción.

