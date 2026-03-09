Lluvias en Ecuador dejan 4 muertos y más de 40.000 afectados en lo que va del año

Las provincias más afectadas pertenecen a la Costa ecuatoriana

Inundación del 4 de marzo de 2026, en Chanduy, Santa Elena.

La temporada invernal en Ecuador ya deja varios muertos y personas afectadas por inundaciones, desbordamiento de ríos y deslizamientos de tierras en lo que va del primer trimestre de 2026.

Hasta el momento, se reportaron 4 personas muertas, 15 heridos y 40.285 personas afectadas.

RELACIONADAS Noboa afirma que el traslado de Álvarez a la cárcel del Encuentro fue por seguridad

Las lluvias han afectado con más fuerza a 13 de las 24 provincias del país, la provincia más afectada es Guayas, con 18.757 personas, seguida por El Oro (5.147), Esmeraldas (4.718), Manabí (3.734), Santa Elena (2.992), Loja (2.606), Los Ríos (2.452), Chimborazo (1.148), Pastaza (797), Orellana (362), Zamora Chinchipe (265), Napo (158), Pichincha (141) y Azuay, con 111 personas impactadas.

Los eventos más recurrentes corresponden a:

Inundaciones (38,74 %)

Deslizamientos (35,41 %)

Lluvias intensas (10,67 %)

Hundimientos (3,67 %)

Erosión hídrica (3,05 %)

Aluviones (3,05 %)

Vendavales (2,55 %)

Actividad del Volcán El Reventador: emite gases y cenizas Leer más

Provincias con alerta

La SNGR mantiene alerta amarilla en Pastaza y Tungurahua; alerta naranja en Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo, Sucumbíos y Zamora Chinchipe; y alerta roja en Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja.

La lluvias han afectado cultivos, vías, puentes, bienes públicos y privados.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO