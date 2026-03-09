Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Inundación del 4 de marzo de 2026, en Chanduy, Santa Elena.
Inundación del 4 de marzo de 2026, en Chanduy, Santa Elena.efe

Lluvias en Ecuador dejan 4 muertos y más de 40.000 afectados en lo que va del año

Las provincias más afectadas pertenecen a la Costa ecuatoriana

La temporada invernal en Ecuador ya deja varios muertos y personas afectadas por inundaciones, desbordamiento de ríos y deslizamientos de tierras en lo que va del primer trimestre de 2026.

Hasta el momento, se reportaron 4 personas muertas, 15 heridos y 40.285 personas afectadas.

RELACIONADAS

Las lluvias han afectado con más fuerza a 13 de las 24 provincias del país, la provincia más afectada es Guayas, con 18.757 personas, seguida por El Oro (5.147), Esmeraldas (4.718), Manabí (3.734), Santa Elena (2.992), Loja (2.606), Los Ríos (2.452), Chimborazo (1.148), Pastaza (797), Orellana (362), Zamora Chinchipe (265), Napo (158), Pichincha (141) y Azuay, con 111 personas impactadas.

Los eventos más recurrentes corresponden a:

  • Inundaciones (38,74 %)

  • Deslizamientos (35,41 %)
  • Lluvias intensas (10,67 %)
  • Hundimientos (3,67 %)
  • Erosión hídrica (3,05 %)
  • Aluviones (3,05 %)
  • Vendavales (2,55 %)
Columna de gases y cenizas tiene dirección al oeste.

Actividad del Volcán El Reventador: emite gases y cenizas

Leer más

Provincias con alerta

La SNGR mantiene alerta amarilla en Pastaza y Tungurahua; alerta naranja en Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo, Sucumbíos y Zamora Chinchipe; y alerta roja en Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja.

La lluvias han afectado cultivos, vías, puentes, bienes públicos y privados.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Coalición Anticarteles de las Américas: EE. UU. aumenta presión militar regional

  2. Deslave durante intensas lluvias deja un fallecido en el cantón La Maná

  3. PSC rechaza cambios en Autoridad Aeroportuaria Guayaquil: "Es el fin de competencia"

  4. Municipio de Guayaquil: Cynthia Cruz asume gerencia de DASE tras salida de Pesantes

  5. Radares en Quito: ¿dónde se ha reducido la velocidad de los vehículos?

LO MÁS VISTO

  1. Precio de gasolinas y diésel en Ecuador podría aumentar hasta un 5 % este 12 de marzo

  2. Pabel Muñoz y Paola Pabón estarían amenazados por demandas a la reforma al Cootad

  3. Fiscalía señaló a Álvarez y 4 procesados más como autores en el caso Triple A

  4. Caso Triple A: Audiencia de juicio se suspende y se retomará el sábado 14 de marzo

  5. Iza denuncia detención de buses del movimiento indígena que viajaban a Quito

Te recomendamos