Masacre en Durán: cuatro muertos tras ataque en la cooperativa Héctor Cobos

El hecho se registró la tarde del domingo 8 de marzo. Una de las víctimas fue un menor de edad

Un ataque armado registrado en la cooperativa Héctor Cobos 4, en el cantón Durán, provocó la muerte de cuatro personas. El atentado ocurrió aproximadamente a las 17:30 del domingo 8 de marzo de 2026.

El coronel Rodrigo Hidalgo, jefe policial del cantón Durán, indicó que los implicados se movilizaban en un carro y dispararon contra un grupo de personas reunidas en el sector.

"Había varias personas en su predio jugando juegos de azar y llega un vehículo de color blanco, un automóvil de procedencia china, y procede a realizar disparos contra las personas que se encontraban allí. Uno de ellos incluso fue perseguido", detalló el uniformado.

Quienes habitan en el sector están consternados por lo ocurrido. Francisco Flores

Menor fallecido y heridos

En total, siete personas resultaron baleadas. Inicialmente, tres de los afectados fallecieron y cuatro quedaron heridos. Sin embargo, horas después uno de los sobrevivientes murió, lo que elevó a cuatro el número de víctimas mortales.

La última persona en fallecer fue un chico de aproximadamente 14 años, quien fue llevado a un hospital, pero, por la gravedad de las heridas, terminó perdiendo la vida.

"Era mi sobrino, él tenía una discapacidad en sus piernas. No es justo lo que está pasando, queremos que se haga justicia", señaló un morador que prefirió no ser identificado por seguridad.

Ataque en la esquina y víctimas corrieron

Según el ciudadano, el ataque se registró en la esquina donde vivía el muchacho y el adolescente, que se encontraba cerca, recibió parte de los proyectiles.

"Él no podía caminar mucho, no pudo salvarse", contó afligido el familiar del joven, a la espera de poder velar sus restos.

