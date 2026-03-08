Así fue el violento asalto a vendedora de camisetas en la Bahía de Guayaquil

El robo ocurrió la tarde de este domingo 8 de marzo y quedó registrado en un video

Un sujeto atacó a una vendedora de camisetas de la Bahía de Guayaquil. El hecho ocurrió la tarde de este domingo 8 de marzo.

El asalto a una vendedora de camisetas en la Bahía de Guayaquil quedó registrado en un video filmado por una cámara de vigilancia. El hecho ocurrió la tarde de este domingo 8 de marzo en esta zona de intenso flujo comercial del Puerto Principal.

En el video se observa que un hombre, vistiendo camiseta blanca y gorra negra, se acerca al quiosco de la comerciante para preguntarle por el valor de los uniformes deportivos. Tras una breve conversación, la vendedora ingresa al pequeño local.

Segundos después, ella sale del quiosco con una camiseta amarilla y, a menos de dos metros, otro sujeto con gorra negra y camisa gris aparece en escena y se acerca a un local contiguo.

La mujer se acerca al primer hombre y le mide la camiseta amarilla para verificar si coincidía la talla. Pero, enseguida, el sujeto sacó un arma de fuego de su pantalón y amenazó a la vendedora. El otro individuo también mostró un arma e ingresó al local aledaño para robarle a su propietario.

Afuera del quiosco, la mujer forcejeaba con el presunto comprador quien, con arma en mano, la arrebató un pequeño bolso. Una acompañante de la vendedora también fue amenazada. El robo duró 20 segundos. Los dos delincuentes huyeron, mientras los afectados salieron a buscar auxilio.

Robos constantes a comerciantes y compradores en la Bahía de Guayaquil

Este nuevo robo a los comerciantes en la Bahía expone la fragilidad de los controles policiales en este sector de intenso movimiento comercial del centro de Guayaquil.

En reiteradas ocasiones, propietarios de negocios y trabajadores de esta zona han exigido una mayor coordinación entre miembros de la Policía Nacional y agentes de Control Metropolitano para minimizar los hechos delictivos.

"El miedo que tenemos es constante, no solo por los robos sino por las extorsiones. No podemos dejar de trabajar ni un solo día porque de esto vivimos, dependemos de nuestro día de trabajo. Pero queremos seguridad, venimos exigiendo eso desde hace mucho tiempo y no hay respuestas", expuso un comerciante de la Bahía, quien pidió no ser identificado.

