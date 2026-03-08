Luminarias dañadas en el parque Centenario: visitantes piden arreglos

En los alrededores y dentro de este icónico espacio del centro de Guayaquil hay zonas con poca iluminación

Hay tramos oscuros en los exteriores del parque Centenario, en el centro de Guayaquil.

Las luminarias dañadas en el Parque Centenario generan preocupación entre quienes visitan este tradicional espacio del centro de la ciudad. En varios tramos del parque, especialmente en horas de la noche, la iluminación es escasa debido a focos deteriorados, lo que provoca zonas oscuras en uno de los lugares más concurridos del casco urbano.

Visitantes y residentes del sector señalan que la falta de luz afecta la sensación de seguridad y limita el uso del parque después del atardecer. Algunos ciudadanos comentan que, aunque el lugar mantiene flujo de personas durante el día, por la noche prefieren retirarse temprano o evitar ciertos sectores debido a la baja visibilidad.

Por ejemplo, en el ingreso por las calles Lorenzo de Garaycoa y 9 de Octubre, al menos tres luminarias están dañadas. De cuatro instaladas, solo una funciona. Aunque el reflector que ilumina una efigie permanece encendido, su luz no es suficiente para cubrir el área.

A las 19:30 el parque cierra sus puertas. Sin embargo, pasadas las 18:50, con la noche ya encima, el lugar no ofrece las suficientes garantías para mantenerse como un espacio familiar, pese a contar con una Estación de Acción Segura (EAS).

Consumidores de droga en el parque Centenario

Durante un recorrido que realizó un equipo de este Diario el miércoles 4 de marzo, se evidenció la presencia de consumidores en el interior del parque, a pesar de la presencia de un agente de la Policía Nacional, y de varios uniformados metropolitanos.

Lo mismo ocurrió en los exteriores. En el acceso por Pedro Moncayo y 9 de Octubre, pasadas las 19:30, dos ciudadanos consumían drogas ante la pasividad de un par de agentes. Visitantes denunciaron que ese punto, en ocasiones, se vuelve intransitable.

Dos luminarias están dañadas en el parque Centenario. Están ubicadas en el ingreso de las calles Lorenzo de Garaycoa y 9 de Octubre. JOFFRE FLORES

"No hay como traer a los niños porque hay gente que está fumando marihuana, hay personas agresivas que se acercan a pedir que les compres caramelos, otros entran gritando y haciendo escándalo. No es un parque familiar, para nada. Pensamos que con el EAS se iba a recuperarlo, pero no ha sucedido", manifestó Cecilia Montalvo, ciclista.

Ante esta situación, quienes frecuentan el parque piden al Municipio de Guayaquil que realice la reposición de luminarias. También mejores acciones a la Policía para evitar el consumo de drogas en este espacio turístico de la ciudad.

