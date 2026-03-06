Cerro Santa Ana: ¿Es seguro visitar el faro?

Un turista fue asesinado la noche del jueves 5 de marzo en esta zona del centro de Guayaquil

Turistas caminan por las escalinatas del cerro Santa Ana, la mañana de este viernes 6 de marzo.

Un turista quiteño paseaba con su familia en el cerro Santa Ana, la noche del jueves 5 de marzo, cuando fue interceptado por delincuentes, quienes lo asesinaron por robarle. La víctima fue identificada como Álex Stalin Llumiquinga Díaz, de 33 años, quien estaba en esa zona de Guayaquil junto a un grupo de parientes.

Horas antes, Álex llegó desde Quito a Guayaquil para visitar a su hermano, un agente policial que había sido trasladado a un distrito de la Zona 8. Esa noche decidió recorrer algunos sitios turísticos de la urbe porteña junto con sus familiares.

(Te puede interesar: "Aquí no somos burros" dice directora de turismo de Guayaquil tras crimen de quiteño)

Mientras recorrían el cerro Santa Ana, al llegar al escalón 384 fueron interceptados por tres delincuentes. Según relataron testigos, Álex se resistió al asalto y uno de los atacantes le disparó en el tórax, lo que le provocó la muerte de forma inmediata.

Aunque paramédicos acudieron al sitio para intentar auxiliarlo, Álex ya no presentaba signos vitales. El crimen ha conmocionado a la ciudadanía y volvió a encender las alertas sobre la seguridad en este punto turístico del Puerto Principal.

Ataque armado en Guayaquil: un muerto y un herido en el centro de la ciudad Leer más

Crimen de turista en cerro Santa Ana: Cuestionamientos de funcionarios municipales a la Policía

Luego del crimen, este viernes 6 de marzo, la directora de Turismo y Eventos Especiales del Municipio de Guayaquil, Tahiz Panus, cuestionó la labor de la Policía Nacional en el cerro Santa Ana, al ser un punto concurrido por parte de visitantes locales y foráneos.

"Por muchos esfuerzos que podamos hacer como Municipio, sí necesitamos trabajar en equipo, definitivamente. Y realmente, si no tomamos acciones ya, vamos a tener más pérdidas (...) Es increíble que (cerro Santa Ana) esté a la deriva por parte de quienes son los únicos en que pueden utilizar la fuerza. No es Segura EP, no son nuestros agentes, que acompañan, están ahí, pero los únicos que pueden realmente hacer algo importante por la delincuencia es la Policía Nacional", expuso Panus.

RELACIONADAS Tricimotos rompen la calma de los vecindarios del norte de Guayaquil

Durante sus declaraciones, recogidas por la cuenta de X @AquiMismoGye, la funcionaria municipal hizo hincapié en la falta de agentes de la Policía Nacional custodiando la zona, horas después del asesinato del turista quiteño.

"Cuando nosotros tenemos un evento grande, masivo, desfiles, etcétera, hacemos siempre mesas técnicas para que la Policía se sume. (Ellos) van, asisten, nos acompañan, apoyan, pero ya en la práctica no vemos un mayor número (de agentes)", señaló la directora municipal de Turismo.

Tras el lamentable fallecimiento de un turista en Las Peñas, el Municipio de Guayaquil reforzó el control y monitoreo en el sector con 153 cámaras de videovigilancia y presencia de agentes municipales. La administración del alcalde Aquiles Alvarez enfatizó la urgencia de… pic.twitter.com/MNuuvoA9el — AquiMismo (@AquiMismoGye) March 6, 2026

¿Es seguro subir al faro del Cerro Santa Ana en Guayaquil?

Subir las 444 escalinatas del cerro Santa Ana es una de las experiencias turísticas recomendadas en Guayaquil a los visitantes locales y extranjeros. En el camino hay decenas de bares, restaurantes, tiendas y discotecas, que ofrecen diversos servicios y productos.

Residentes de este icónico sector porteño señalan que las visitas durante los fines de semana suelen ser más seguras, debido a la mayor presencia de turistas.

"La Policía a veces hace rondas por aquí arriba, a veces se quedan abajo (escalón 1) y caminan a Las Peñas. También hay guardias privados. Pero estamos junto a una zona que históricamente ha sido peligrosa. Por eso, como en muchas partes del mundo, los visitantes deben tomar precauciones", manifestó Javier Luque, habitante del cerro Santa Ana.

(Lee también: Cerrar la calle Panamá no soluciona el problema de fondo y castigaría la reactivación)

Y añadió: "Hace falta más policías que estén situados en puntos estratégicos. Hasta para que la reacción sea más rápida y puedan disuadir a los delincuentes".

Hay visitantes que contaron sus experiencias. "Fui el año pasado a Guayaquil y subimos al faro, fue una experiencia muy bonita. Hacía mucho calor y subimos en la tarde, era un día martes. No tuvimos problemas, la gente fue muy amable, vi guardias y policías", dijo Nathaly Morán, quien vive en Quito.

No obstante, habitantes del cerro Santa Ana demandan mayor control policial para combatir la delincuencia en este sector, uno de los espacios más representativos del turismo guayaquileño.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!