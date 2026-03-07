Monica Cassanello | El Guayaquil que queremos

¿Qué queremos los guayaquileños para nuestra ciudad? Las respuestas sin duda irán por el lado de soluciones para el tráfico insoportable y los cada vez más frecuentes congestionamientos a toda hora y en todas partes; y por supuesto, para la inseguridad; pero también para la falta de parques, de estacionamientos, de un buen transporte público. Nos quejamos a diario de que el Municipio hace obras que no consideramos prioritarias cuando hay problemas que son evidentes -incluso algunos que llevan décadas-. Y también nos preocupan otros temas de cara al futuro, que deben empezar a trabajarse ya para que la ciudad pueda subsistir y para que podamos mejorar nuestra calidad de vida. Sin embargo, ¿estamos haciendo llegar nuestras peticiones directamente a la Alcaldía o nos estamos organizando como sociedad para que la autoridad sienta nuestro malestar colectivo y se vea forzada a oír nuestra voz?

Las ciudades, ante su abrumador crecimiento, deberán ser más compactas, capaces de sobrellevar los efectos del calentamiento global, sostenibles, y eficientes. Guayaquil no para de extenderse (ya está prácticamente unida con La Puntilla y Daule) y ahora se expande hacia la Vía a la Costa, mientras que el centro agoniza, y Urdesa y otras ciudadelas van siendo abandonadas por ser cada vez menos residenciales. Tampoco se está adecuando para resistir las consecuencias del cambio climático (inundaciones) o para ser más sostenible. Sigue predominando el cemento, cuando en el mundo se promueven los corredores verdes, que conectan grandes parques (que la ciudad no tiene) con zonas naturales; se favorece y facilita la micromovilidad (bicicleta, caminata, ‘scooters); se busca minimizar la contaminación ambiental y la temperatura (sembrando muchos árboles y plantas); se fomenta la actividad física, cultural y económica; y se construyen e implementan infraestructuras y servicios ecointeligentes: edificaciones con energía solar, transporte público eléctrico, recolección de basura con clasificación de residuos y reciclaje, etc. ¿Algo de esto ya se está haciendo en Guayaquil? ¿Cuál creemos que es la obra más urgente que necesita Guayaquil hoy? ¿Qué dice la alcaldesa encargada?