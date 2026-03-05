Roberto Gilbert sobre la Alcaldía de Guayaquil: "Es una ilusión que tengo"

El cirujano y consejero de Participación Ciudadana analiza su futuro político de cara a las seccionales de 2027

El reconocido cirujano Roberto Gilbert Febres-Cordero anunció que no buscará la reelección en el CPCCS para 2027. Tras cumplir su etapa en el Consejo, el médico guayaquileño revela que su verdadera meta es saldar una aspiración histórica: llegar a la Alcaldía de Guayaquil, un sueño que mantiene vigente desde su etapa junto a Jaime Nebot.

Roberto Gilbert Febres-Cordero, cirujano cardiovascular y actual consejero, confirmó a Diario EXPRESO que no buscará la reelección en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para las elecciones de 2027. Aunque su paso por la institución ha sido breve, Gilbert asegura haber cumplido su aporte inicial, enfocando su gestión principalmente en la fiscalización y mejora del sistema de salud pública en el país.

El camino de Roberto Gilbert fuera del CPCCS

El consejero, quien asumió el cargo en septiembre de 2025 tras la destitución de Gonzalo Albán, considera que el tiempo servido en el organismo ha sido suficiente para dejar una huella. "Ya puse mi grano de ayuda. Seguiré hasta el 2027 para terminar mi mandato y diré: 'muchas gracias, muy amable y hasta luego'", expresó el médico. Gilbert enfatizó que su compromiso actual se mantiene firme hasta el último día de su periodo, priorizando siempre la atención sanitaria de los ciudadanos desde su espacio en el Consejo.

Roberto Gilbert llegó al Concejo Municipal de Guayaquil en el 2000. ARCHIVO: EXPRESO

La Alcaldía de Guayaquil: Una "vieja cuenta pendiente"

Durante la entrevista, el médico confesó que mantiene viva la ilusión de llegar a la Alcaldía de Guayaquil, un objetivo que se planteó originalmente en el año 2000. En aquel entonces, Gilbert fue electo concejal por el Partido Social Cristiano (PSC) durante la primera administración de Jaime Nebot. Recordó que, pese a tener el respaldo para ser vicealcalde, las normativas de equidad de género de la época favorecieron la designación de Doménica Tabacchi.

"Nebot me llamó a su oficina y me dijo que me debía una explicación. Me pidió que comenzara a esperar, y ya he pasado algún tiempo esperando", relató Gilbert sobre su trayectoria y la promesa de una oportunidad que aún no se concreta.

Relaciones políticas y futuro electoral

A pesar de su firme interés por liderar el Puerto Principal, Gilbert aclaró que, por el momento, no existen conversaciones formales con ninguna organización política. No obstante, admitió mantener vínculos amistosos tanto con el PSC como con figuras del actual movimiento oficialista ADN.

A sus 75 años, el cirujano reconoce que la Alcaldía es un reto de tiempo completo que requiere un análisis profundo. "Es solo una ilusión que tengo. Conozco cómo manejar la ciudad y quiénes son los perfiles técnicos que pueden hacerla progresar, pero no es algo concreto todavía", concluyó, dejando la puerta abierta a una posible candidatura si las condiciones se alinean para los comicios de 2027.

