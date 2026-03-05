El desempleo en Brasil sube al 5,4 % de la población activa en enero 2026

La tasa de desempleo en Brasil en el trimestre concluido en enero fue del 5,4 % de la población económicamente activa, por encima del 5,1 % medido en diciembre, cuando cayó a su menor nivel en los últimos 14 años, mientras que la tasa de informalidad bajó al 37,5 %, informó este jueves 5 de marzo de 2026 el Gobierno.

Pese a ese aumento, la tasa de paro se mantuvo estable con respecto al trimestre inmediatamente anterior, el concluido en octubre (5,4 %), y se ubicó más de un punto porcentual por debajo de la medida en el mismo período del año pasado (6,5 %), según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

Tras haberse ubicado en diciembre en su menor nivel desde que el indicador comenzó a ser medido con los actuales criterios en 2012, el desempleo subió en el primer mes de 2026 por efectos estacionales esperados, ante la rescisión de los contratos temporales ofrecidos a finales del año pasado.

La cifra refleja la desaceleración de la economía de Brasil

Los datos, sin embargo, indican que el mercado laboral brasileño comienza a reflejar la actual desaceleración de la economía de Brasil, que creció un 2,3 % en 2025 tras haberse expandido un 3,4 % en el año anterior.

Brasil contaba en el trimestre concluido en enero con 102,7 millones de personas empleadas, casi 1,7 millones más que en el mismo período de 2025, y con 5,9 millones de desempleados, un número en un 17,1 % inferior al de enero del año pasado (7,1 millones).

Según el IBGE, la tasa de informalidad de Brasil cayó desde el 38,4 % en enero del año pasado hasta el 37,6 % en diciembre de 2025 y hasta 37,5 % en enero de este año.

El mercado laboral brasileño mostró resiliencia a lo largo de 2025, año en que tanto el desempleo como la tasa de formalidad se redujeron, pese a que la economía brasileña creció a un menor ritmo.

El Gobierno atribuye la desaceleración de la economía al alto nivel de los tipos de interés del país, del 15 % anual, la mayor tasa en dos décadas.

Pese a las presiones del Gobierno para que reduzca el costo del dinero, el Banco Central ha mantenido los intereses elevados para intentar frenar la inflación, que el año pasado fue del 4,26 %, la menor en siete años.

