Norka lanza 'Montañita', un tema inspirado en la playa ecuatoriana

Presenta una fusión inspirada en el ambiente festivo del balneario y la experiencia que vivió en un festival en México

Parece de menos edad, pero Norka Cevallos Chang ya está en las cuatro décadas. Cantante, compositora, maestra de canto y DJ, ella se define simplemente como artista.

Cuenta que desde niña escribía canciones. Sus padres, Norka y Fernando, la inscribieron en el programa Nace una estrella sin que ella supiera que participaría. Con el tiempo, una marca internacional que abrió operaciones en Ecuador la convocó para tocar como DJ.

(Te invitamos a leer: Boyfriend on Demand: ¿Cuándo se estrena el k-drama de Jisoo en Netflix Ecuador?

Por esas experiencias, asegura que la música la ha buscado a ella y no al revés. Cree que cada persona llega al mundo con un propósito y que el suyo es comunicarse a través de la música, siendo un canal de alegría y disfrute.

Ahora presenta su nuevo tema, Montañita, que lanzó durante la temporada de Carnaval. Su faceta de DJ la pone de manifiesto en fiestas o eventos corporativos.

Su nombre, Norka, indica una mujer de carácter fuerte.

(Risas) Me llamo así por mi mamá. En una ocasión vino una bailarina rusa en un circo. Mis abuelos (Eddyn y Maruja) tuvieron la oportunidad de ver uno de sus espectáculos y, cuando tuvieron una hija, la llamaron así. A veces me confunden con rusa, pero tengo orígenes chinos. Piensan eso porque también tengo el cabello y los ojos claros. Cuando viví en Tailandia me pasaba aquello. Es un nombre fuerte.

Con tema playero

Cancelan velatorio público de Willie Colón en Nueva York por seguridad Leer más

2026 lo inició con un tema playero…

Montañita es una canción que hice refiriéndome a este punto de Ecuador, que es sinónimo de fiesta y goce. En enero estuve en Tulum, México, en un festival de música electrónica. Me enriquecí mucho con los géneros que se escuchan. Me gustó lo nuevo que se hace. Se trata de una fusión de deep house y latin house. Cuando estuve allá, los extranjeros me preguntaban de dónde era. De Ecuador tienen como referencia Galápagos y Montañita. Mi idea es que perdure como un tema playero.

¿Pero está siendo un año movido?

A estas alturas de 2026 ya llevo cuatro canciones escritas, tengo mucha música. Trabajo con el productor guayaquileño José Aguilar. Le expreso mis ideas, lo que quiero decir, y él me ayuda. Yo también soy productora, pero desde que soy madre casi no tengo tiempo de sentarme frente a la computadora. Prefiero trabajar en conjunto: dos cabezas piensan mejor que una.

Generalmente los seres humanos nunca nos sentimos conformes y aspiramos a más…

Tengo un proyecto musical llamado Norkids, dirigido a niños de uno a cinco años. Hay covers y música inédita que comparten un bonito mensaje. Hace dos años lo lancé en YouTube, y quiero retomarlo porque lo hice con mucho amor y por mis hijos, Fernando y Norka. Todo nació cuando escuché la canción No me gusta bañarme. Me la cantaban ellos cuando no querían bañarse. Yo hice la contraparte de ese tema con un lindo mensaje. Realicé algunos videos y tuvieron mucha aceptación.

¿Explota su faceta de DJ más en fiestas o eventos corporativos?

Casi siempre toco en eventos corporativos y trabajo con marcas. Este año he tocado en provincias y fue muy divertido, porque la conexión que se da con la gente es lo máximo. Hay una euforia distinta. Estuve en el Carnaval de Riobamba, fue al aire libre, en un parque. Allá llevan tanqueros para mojar a la gente, en ese frío.

¿Cómo selecciona el material musical?

Yo pregunto el estilo musical que prefieren. Algunos solo quieren música electrónica. Si es así, es lo que toco. Por lo general, las marcas son abiertas con el tipo de música, les gusta lo latino. Ofrezco un poco de todo.

“No tengo nada que demostrar”



Lleva 20 años en la música. Muchos sueñan con ir al Festival Internacional de la Canción en Viña del Mar. ¿Usted lo ha considerado?

Tal vez cuando era jovencita lo consideré, pero han cambiado mis prioridades. Más allá de ir a un certamen o concurso, prefiero que mi música suene dentro del país. No tengo nada que demostrar ni recibir una aceptación. Hacer música para mí es compartir sentimientos y felicidad. Esa es mi mayor motivación.

¿Cómo considera el desempeño de nuestra representante, Brenda, en el festival chileno?

No puedo responder aquello porque no la conozco, no la vi.

Los que se dedicaron a la difusión de su paso por el certamen ‘se quedaron de año’…

Ni siquiera me enteré de que nos representaba. Yo veo poca TV, pero supe cuando participaron Mirella Cesa, Dayanara y otros. La difusión es todo. Nosotros, los artistas, podemos hacer música, pero este es un trabajo en equipo. Si no hay alguien que nos ayude a difundir, es como si no hiciéramos nada. Cuando yo estaba en el colegio y escribía canciones, esas quedaron en el papel porque nadie las difundió.

¿Cómo logra mantener la energía del público con cualquiera de sus dos facetas?

Solo lo logras con experiencia. Tocar en muchos shows y con diferentes públicos da la pericia para saber qué poner y que no se baje la energía. Es como si leyera la mente de las personas: las estudio y observo su comportamiento. Cuando están conectados con el DJ, reacciono muy bien. Toco de todo.

La artista nació en Quevedo. Zaky Monroe

Según su criterio, ¿cómo ha evolucionado la música electrónica?

En sus inicios se sentía un poco más fría o a veces repetitiva, pero desde que se puso en auge en América Latina, la fusión con ritmos latinos y melodías más amigables para el oído ha generado un cambio interesante, más energizante. Siento que es imposible no bailar cuando se la escucha.

“Los niños ahora son más conscientes”



La maternidad cambia las prioridades de las mujeres.

En mi caso fue así. Desde 2018 estoy casada con Fernando Escobar. Es otro artista y pertenece a la banda Equilivre. Con él procreamos a Luis Fernando y Norka, de 8 y 4 años, respectivamente. Para nosotros es muy importante ser padres presentes. No solo me cambió la vida en las rutinas, también en la forma de pensar, en lo espiritual… para darles a mis hijos la oportunidad de expresarse y crecer. Siento que ahora los niños son más conscientes. Todo empieza desde el hogar.

Si sus hijos quisieran ser ‘therians’, ¿qué opinaría o qué les diría?

Creo que es una falta de expresión, casi no se los ve en niños. A mi hijo le encantan los animales o ir al bosque a explorar. Más allá no, porque en su casa ellos están siendo tratados como humanos conscientes y tienen la libertad de expresarse. Los jóvenes quieren llamar la atención porque sienten que no son tomados en cuenta en sus hogares y que les falta amor. Yo trataría de explicarles claramente que somos personas y no animales.

Aunque sus hijos son muy pequeños, ¿ya han mostrado alguna inclinación musical?

A la niña le encanta cantar, es muy afinada. Creo que se debe a que cuando estuve embarazada yo daba clases de canto en una academia que tuve. Al mayor también le gusta la música, los tambores y ser DJ. Además, el padre es vocalista de un grupo. Llevan el arte en las venas. Son conscientes. En su corta edad, puedes mantener conversaciones maduras con ellos. Mi hijo lee un libro de educación financiera para niños porque, en algún momento, aspira viajar a Japón, quiere ahorrar. Le interesan los parques de diversiones y los cómics.

Con su esposo e hijos. Cortesía

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!