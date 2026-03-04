Cancelan velatorio público de Willie Colón en Nueva York por seguridad

El velatorio estaba programado para realizarse durante dos días en la Funeraria McMahon

La familia de Willie Colón anunció la cancelación del velatorio abierto al público que estaba previsto en Nueva York como parte de las exequias del músico. El encuentro había sido anunciado días antes para que seguidores pudieran despedirse del artista, fallecido el 21 de febrero a los 75 años.

La decisión fue comunicada a través de un mensaje publicado en las redes sociales del cantante. “Willie Colón, Visita Pública ha sido Cancelado. Debido a preocupaciones de seguridad inesperadas y la gran cantidad de personas que planean asistir de todo el mundo, nos vemos obligados a cancelar los planes de visita para nuestro amado Willie, el domingo 8 de marzo de 2026. Estamos profundamente agradecidos por el amor y la comprensión de todos”, indicó la familia.

El velatorio estaba programado para realizarse durante dos días en la Funeraria McMahon, Lyon & Hartnett. El sábado 7 de marzo estaba destinado a familiares y amigos cercanos, mientras que el domingo 8 de marzo sería abierto al público.

El evento fúnebre será solo familiar

A pesar de la cancelación de esa jornada, la familia confirmó que la misa exequial se realizará según lo previsto el lunes 9 de marzo a las 9:30 a. m. en la Catedral de San Patricio, ubicada en la Quinta Avenida de Nueva York. El comunicado también indicó que habrá una transmisión en vivo para quienes deseen seguir la ceremonia.

“Esperamos honrar y celebrar la vida de Willie junto a ustedes el lunes. Gracias por su comprensión y apoyo”, concluyó el mensaje compartido en las redes del músico.

Willie Colón, cuyo nombre completo era William Anthony Colón Román, nació el 28 de abril de 1950 en el sur del Bronx, Nueva York. Su carrera musical estuvo vinculada al desarrollo de la salsa en la escena latina de la ciudad. El sepelio del artista se realizará en una ceremonia privada.

