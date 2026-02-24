Hijo de Willie Colón en redes sociales: "Papá, quiero llamarte"

Medios internacionales informaron que el intérprete habría estado internado por un aparente problema respiratorio

El 21 de febrero se conoció el fallecimiento de Willie Colón, cantante asociado al tema ‘Idilio’. Tras la noticia, uno de sus hijos se pronunció de manera pública a través de redes sociales con un mensaje breve.

Alejandro Colón compartió un texto en su cuenta de Instagram en el que recordó a su padre. “Papá, quiero llamarte y recordarte cuánto amor está derramando el mundo por ti. Espero que estés viendo esto”, escribió, sin añadir más comentarios sobre la situación familiar.

Alejandro Colón y su padre Willie. Cortesía

¿Qué le pasó a Willie Colón?

Sobre la causa de la muerte, medios internacionales informaron que el intérprete habría estado internado en un hospital de Nueva York, al que fue trasladado de urgencia por un aparente problema respiratorio. Esta versión no ha sido confirmada por sus familiares, quienes solicitaron privacidad.

William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en Nueva York, de padres puertorriqueños. A lo largo de su carrera recibió reconocimientos académicos y musicales. Ingresó al International Latin Music Hall of Fame en el año 2000 y al Latin Songwriters Hall of Fame en 2019. Aunque fue nominado en varias ocasiones, no obtuvo un premio Grammy competitivo, según reportó el medio ‘El Nuevo Día’.

