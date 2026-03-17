Stefano Ferretti: "En Ambiensa hemos logrado construir 22 casas por día"

Para convertirse en el CEO de Ambiensa, Stefano Ferretti reconoce que tuvo que transitar por un camino largo y lleno de aprendizajes y sacrificios, que hoy compensa con la gratificación que le deja cada casa construida. Ahora, al mando de una de las inmobiliarias más grandes del país, sigue el legado de su padre, marcando su propio estilo y visión.

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- Lleva dos años dirigiendo Ambiensa. ¿Hacia dónde está apuntando su gestión?

- La firma, desde hace muchos años, ya venía teniendo un crecimiento bastante ordenado, porque venía con una planificación bien rigurosa implementada por mi padre. Ha sido una década de crecimiento constante, en la que en estos últimos años hemos adoptado mucha tecnología. Desde el CRM para comercialización de los proyectos hasta tecnologías para tecnificar el tema del seguimiento constructivo de las viviendas, la regulación de la información y, desde el punto de vista de compra de materiales de construcción, tener procesos también automatizados.

- ¿Y qué significa estar al frente de una de las inmobiliarias más grandes del país? ¿Cuál ha sido el desafío más grande?

- Cumplir los objetivos. En el 2016 construíamos alrededor de 450 casas anuales; hoy estamos por las 2.800 por año. Y hemos llegado a construir 22 casas por día, pero para llegar a eso hemos tenido que hacer muchas cosas por detrás que muchos no ven, como surfear los cambios del mercado, enfrentar cambios de reglas, pero también tener mucha visión en el tema... El fortalecimiento de nuestros proyectos habitacionales no es de ahora; es el resultado del trabajo de más de una década. Cuando mi padre decidió apostar y construir proyectos en la vía a la costa, la gente le decía que estaba loco, que por qué nos íbamos hacia allá si Samborondón y Daule eran los pueblos de desarrollo. Mi padre les decía que no, que las grandes ciudades crecían hacia las playas. Y tuvo razón.

- Otra clave fue enfocarse en la vivienda de interés social.

- Yo siempre digo que las terminologías de ‘interés social’ o ‘viviendas de interés popular’ deberían desaparecer; no es peyorativo cuando tú le estás dando acceso a vivienda a tres millones de personas que necesitan una casa digna. Y en nuestro caso, en Ambiensa apuntamos a dar no solo un hogar, sino un entorno pensando en que las familias puedan tener una vivienda de unas características de Samborondón, de urbanizaciones más pudientes del Ecuador, con áreas recreativas, de esparcimiento y comerciales, pero a precios asequibles.

Contexto Según la Superintendencia de Compañías, solo Ambiensa S. A. logró acumular un patrimonio de $30,4 millones y alcanzar ingresos superiores a los $77 millones en el 2024. La firma, que hoy atraviesa por su segunda generación, aprovechará el boom de créditos hipotecarios con subsidio estatal para potenciar su oferta.

Los costos para adquirir una casa

- ¿Qué costos están manejando hoy por hoy?

- Nosotros tenemos casas desde $49.000, que irónicamente es la que menos se vende, porque la gente cuando va y ve los proyectos se anima a hacer un sacrificio mayor para comprar algo más grande y a más largo tiempo. El costo promedio que manejamos es de $65.000. Y lo más alto, hasta $140.000.

- A diferencia de otros años de estabilidad, el 2026 pinta como un buen año para la construcción, sobre todo gracias a los subsidios estatales que permiten colocar hipotecarios con tasas de menos del 5 % y 3 %.

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- Creo que las políticas que ha tomado este Gobierno han sido las idóneas para fomentar el desarrollo de esto, que es lo que mueve la economía. El sector de la construcción mueve 17 mil millones de dólares y uno de los pilares fundamentales de eso es el desarrollo urbanístico. Son las empresas de construcción las que hoy en día salen en el ranking de las empresas más grandes. Allí están las industrias que hacen tubos, cables, cemento, ferreterías, inmobiliarias como nosotros, que en el 2025 fuimos el mayor consumidor de cemento Holcim de Latinoamérica. Y todo esto se traduce en empleo. El BID ha mencionado que de cada puesto de trabajo que el sector genera, son cinco plazas indirectas, por todo lo que se mueve. Y es verdad. Para construir una casa tú necesitas 150 materiales distintos, con eso podemos ver la cadena productiva que hay detrás. Si lo vemos desde el punto de vista país, el hogar es uno de los pilares fundamentales para el crecimiento socioeconómico, lo que fomenta la clase media. Tener una casa es tener un patrimonio que te permite ser sujeto de crédito para un préstamo estudiantil, empresarial o la compra de otros activos. Si el país quiere salir de la situación en que está, necesita generar clase media. El 18 % de nuestros proyectos habitacionales está creciendo hacia ese segmento.

- ¿Cómo aprovecharán esta coyuntura? ¿Prevén ampliarse hacia otros lugares?

- Estamos trabajando en Samborondón y tenemos un terreno en Daule que probablemente lo vayamos a sacar en el corto plazo. Hemos tenido conversaciones con otros grupos empresariales importantes en otras ciudades para poder desarrollar proyectos habitacionales, pero eso es algo que tenemos aún que analizarlo.

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