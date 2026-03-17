Gobierno asigna recurso para ganaderos, pero no dice nada de los créditos

El Gobierno destina más de 9 millones de dólares al sector ganadero, pero enfocado en sostenibilidad

Tras la alerta lanzada por el sector ganadero sobre la urgencia de repoblar el hato bovino en Ecuador, el Gobierno ha respondido con un plan de inversión que supera los 9 millones de dólares. Sin embargo, la propuesta oficial no aborda todos los pedidos planteados por los productores.

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El gremio advirtió recientemente, en Diario EXPRESO, sobre el riesgo de una futura escasez de carne si no se impulsa de forma inmediata un programa de repoblación. Entre sus principales demandas están el acceso a créditos con bajas tasas de interés, periodos de gracia y una estrategia conjunta con el Estado para recuperar el número de cabezas de ganado.

Inversión estatal con otro enfoque

Desde el Ejecutivo, liderado por el presidente Daniel Noboa, se informó que existe un presupuesto destinado al sector pecuario, pero enfocado en la transición hacia modelos sostenibles.

A través del Ministerio de Agricultura, se impulsa el Proyecto de Fortalecimiento Sostenible Pecuario (PROFOSPE), que contempla capacitar a 10.000 productores e implementar sistemas silvopastoriles mediante la entrega de unos 20.000 kits productivos.

Este programa incluye insumos como árboles, semillas de pasto, cercas eléctricas y biodigestores, con subsidios de hasta el 75 %, buscando mejorar la productividad y al mismo tiempo restaurar ecosistemas.

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Producción y sostenibilidad

El Gobierno sostiene que la ganadería regenerativa permitirá mejorar la fertilidad del suelo, optimizar el manejo del ganado y aumentar la producción. De hecho, experiencias previas reflejan resultados: en 2025, fincas que aplicaron estas prácticas registraron un incremento del 26,65 % en la producción de leche.

Además, el modelo apunta a contribuir a la mitigación del cambio climático, con una captura estimada de 5,8 toneladas de CO₂ por hectárea en sistemas silvopastoriles.

Reclamos pendientes del sector

Pese a estos avances, los ganaderos insisten en que el problema de fondo, la reducción del hato bovino, requiere medidas más directas. Hasta ahora, no hay un pronunciamiento oficial sobre la implementación de líneas de crédito preferenciales ni sobre un plan específico de repoblación.

Dos visiones sobre la solución

El escenario refleja una diferencia de enfoques: mientras el Gobierno prioriza la sostenibilidad y la modernización del sector, los productores piden acciones inmediatas para recuperar la base ganadera del país.

Alessio Tabacchi, presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos (AGLYG), en una entrevista con Diario EXPRESO. Según explicó, el país cuenta actualmente con alrededor de 4,3 millones de cabezas de ganado y el consumo anual bordea las 800.000 reses.

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El dirigente indicó que en un escenario extremo en el que se detuviera la repoblación del ganado, el país podría quedarse sin proteína cárnica bovina en cuatro años.

“Por eso es urgente impulsar la repoblación bovina con incentivos y crédito asequible. El pequeño y mediano productor necesita financiamiento barato y de largo plazo para invertir en tierra, genética y animales”, manifestó.

Cuando se compara la disponibilidad de bovinos frente a la población humana, la situación ecuatoriana resulta aún más evidente. Uruguay tiene alrededor de 3,4 bovinos por habitante; Paraguay, 1,87 y Argentina, 1,15. Incluso países con economías y territorios más pequeños superan a Ecuador en este indicador. Nicaragua tiene 0,85 bovinos por persona y Bolivia 0,9. Ecuador, con unos 4,3 millones de bovinos frente a una población cercana a los 18 millones de habitantes, alcanza apenas 0,24 bovinos por persona, ubicándose en el puesto 15 del continente, incluso por debajo de países como Cuba.

En medio de esta brecha, el reto será articular ambas visiones para evitar que la advertencia del sector se convierta en una crisis de abastecimiento en los próximos años.

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