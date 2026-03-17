Ecuador apuesta por el diálogo y reactivará mesas técnicas con Colombia

La falta de acuerdos mantiene en incertidumbre a exportadores y transportistas que dependen del intercambio comercial

El impase comercial entre Ecuador y Colombia continúa sin una salida clara, en medio de tensiones que combinan medidas arancelarias, cierre de frontera y negociaciones aún en curso.

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La canciller Gabriela Sommerfeld confirmó en Teleamazonas que el país apuesta por mantener abiertos los canales de diálogo, pese al complejo escenario que afecta directamente al comercio bilateral.

Sobretasa y bloqueo fronterizo agravan la crisis

La situación se ha vuelto crítica en el paso fronterizo de Rumichaca, que acumula hata el 17 de marzo de 2026 nueve días de cierre debido a protestas de transportistas y comerciantes, principalmente del lado colombiano. Esta paralización ha golpeado el intercambio comercial y ha generado pérdidas para ambos países.

El conflicto está directamente relacionado con medidas comerciales como la sobretasa que Colombia analiza aplicar a productos ecuatorianos, en respuesta a decisiones previas adoptadas por Ecuador.

Mesas de diálogo para destrabar el conflicto

Frente a este escenario, Ecuador insiste en una salida negociada. La cancillería confirmó que se instalará una mesa de diálogo en el marco de la Comunidad Andina, donde ambos países buscarán retomar las conversaciones iniciadas semanas atrás.

El objetivo es encontrar mecanismos que permitan normalizar el comercio y reducir las tensiones que hoy afectan a transportistas, exportadores e importadores.

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Control en frontera, eje del desacuerdo

Uno de los puntos centrales del conflicto es el control fronterizo. Ecuador ha planteado la necesidad de que Colombia refuerce sus controles tanto en frontera como en su territorio, argumentando que el flujo de productos, muchos de ellos vinculados a economías ilegales, impacta directamente en la seguridad y el comercio.

Comercio en riesgo

La falta de acuerdos concretos mantiene en incertidumbre a los sectores productivos. La aplicación de sobretasas, sumada al bloqueo en la frontera, ha generado un escenario de presión para el comercio bilateral, donde la logística, los costos y el acceso a mercados se ven comprometidos.

Por ahora, la salida depende de los avances en las mesas técnicas y de la voluntad política de ambas partes. Mientras tanto, la sobretasa y las restricciones siguen marcando el pulso de una relación comercial clave para Ecuador.

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