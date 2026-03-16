Acuerdo comercial entre Ecuador y EE. UU. podría entrar en vigencia hasta julio

El documento será enviado a la Corte, que deberá decidir si también requiere aprobación de la Asamblea Nacional

El acuerdo comercial recíproco firmado entre Ecuador y Estados Unidos podría entrar en vigencia hasta julio, siempre que ambos países concluyan sus procesos internos de aprobación. Así lo explicó el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, quien destacó en Teleamazonas que el objetivo es avanzar con rapidez para que el convenio empiece a generar beneficios económicos.

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El acuerdo, firmado el pasado viernes 13 de marzo de 2026 luego de 10 meses de negociaciones, permitirá que más del 50 % de las exportaciones no petroleras ecuatorianas ingresen al mercado estadounidense con arancel cero. Sin embargo, antes de que entre en vigor debe cumplir varios pasos legales.

Según explicó el ministro, el documento será enviado en los próximos días a la Corte Constitucional del Ecuador, que deberá revisar el contenido y determinar si el acuerdo puede ser ratificado directamente o si también debe pasar por la Asamblea Nacional del Ecuador.

Existe un plazo vinculado

Jaramillo señaló que el Gobierno espera que este proceso avance con rapidez, ya que Estados Unidos también debe cumplir su propio trámite de aprobación. En ese país existe un plazo vinculado a una medida comercial que vence en julio, por lo que ambas partes apuntan a que el acuerdo esté listo hasta ese mes.

“Esperamos que sea lo antes posible. Los empleos y las inversiones no esperan”, afirmó el ministro, al insistir en la necesidad de acelerar los procedimientos de ratificación.

ACUERDO DE COMERCIO RECÍPROCO ECUADOR-EEUU:



Ecuador: El 53% de nuestras exportaciones no petroleras quedan libres de la sobretasa del 15%.



EEUU: Acceso preferencial para más del 90% de sus productos agrícolas y eliminación de barreras a productos industriales y servicios. — Larry Yumibanda Montiel (@larryyumibandam) March 15, 2026

El funcionario explicó que el convenio abre la puerta a más de 1.000 productos ecuatorianos que podrán acceder al mercado estadounidense sin aranceles. Entre los sectores que se beneficiarían están exportaciones tradicionales y no tradicionales como banano, cacao, café, flores, pitahaya y mango, entre otros.

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Para el Gobierno, el acuerdo representa una oportunidad para ampliar el comercio con el principal socio del país. Jaramillo aseguró que el objetivo es aumentar las exportaciones y atraer inversión extranjera que permita generar empleo.

El ministro también señaló que el acuerdo no es un proceso cerrado, sino que continuará evolucionando. De hecho, en junio está prevista una reunión del Consejo de Comercio e Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos para seguir ampliando la cooperación y evaluar la inclusión de más productos en el futuro.

Mientras tanto, el país deberá completar los trámites legales internos que definan cuándo el acuerdo comercial podrá entrar oficialmente en vigencia. Según las estimaciones del Gobierno, julio aparece como la fecha clave para que el nuevo marco comercial entre Ecuador y Estados Unidos comience a aplicarse.

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