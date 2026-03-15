Paneles solares: Aún no despegan en las viviendas de Ecuador

Constructores tienen proyectos para instalar sistema fotovoltaico, pero necesitan que el trámite sea más ágil

La compañía Energy Control instaló paneles solares en un conjunto de casas, lo que permite a quienes viven allí ya no pagar factura por la energía eléctrica.

El uso de paneles solares en Ecuador ha ganado espacio en el sector empresarial y en algunos proyectos inmobiliarios, pero su presencia en las viviendas todavía es limitada.

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Expertos del sector energético y de la construcción coinciden en que, pese a la reducción en los costos de la tecnología, existen varios factores que frenan su adopción en los hogares: trámites administrativos largos, falta de incentivos para las familias cuya factura eléctrica es baja, para ellos el tiempo para recuperar la inversión es mayor frente al costo de la instalación.

El sector de la construcción busca avanzar hacia proyectos más sostenibles incorporando energía solar en edificios, urbanizaciones y viviendas. Sin embargo, la falta de agilidad en los procesos de aprobación y algunas limitaciones en la transmisión eléctrica dificultan el desarrollo de estas iniciativas.

Henry Yandún, presidente de Constructores Positivos, explica a Diario EXPRESO que el gremio ya mantiene conversaciones con el Ministerio de Ambiente para impulsar políticas que promuevan la construcción sustentable.

“El sector de la construcción está tomando en cuenta estas alternativas para implementarlas en proyectos de vivienda. Incluso estamos conversando con la ministra de Ambiente para establecer políticas que impulsen una construcción cada vez más sustentable, y una de las herramientas clave son los paneles solares”, señaló.

Actualmente, algunos edificios ya cuentan con sistemas solares instalados en sus terrazas. Sin embargo, el impacto es limitado debido al espacio disponible. En las urbanizaciones, en cambio, estos sistemas se utilizan principalmente para abastecer áreas comunales.

El objetivo del sector es avanzar hacia proyectos de mayor escala que permitan incluso desarrollar parques solares que aporten energía al sistema eléctrico.

“Lo que realmente deseamos es hacer proyectos más grandes que nos permitan desarrollar parques solares y entregar energía a las organizaciones eléctricas. Pero necesitamos más reglamentos y facilidades que permitan ejecutar este tipo de proyectos”, indicó Yandún.

Radiación La radiación solar promedio del país se encuentra entre 3,1 y 5,8 kWh por metro cuadrado al día, lo que permite generar energía de forma eficiente durante todo el año.



Hay trámites que desaniman

Uno de los principales obstáculos para el desarrollo de proyectos solares son los tiempos de aprobación.

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Yandún señala que los procesos administrativos no están alineados con la urgencia de ampliar la generación eléctrica en el país.

“Cuando se inicia un proyecto de paneles solares, los trámites son largos. Primero con las empresas eléctricas, luego con el ministerio y nuevamente con las empresas eléctricas. Son procesos que no están acordes con la emergencia energética que vive el país”, afirmó.

A esto se suman restricciones técnicas. La normativa establece que la energía generada debe utilizarse dentro de la zona de influencia de la empresa eléctrica correspondiente, lo que dificulta instalar parques solares en terrenos disponibles y distribuir esa energía a otras zonas.

También existen limitaciones en las redes de transmisión.

“Tenemos proyectos listos, pero muchas veces no hay capacidad de transmisión. Si uno quiere instalar 10 o 50 megavatios, eso debe conectarse al sistema cercano, pero en muchos casos esos sistemas ya están saturados”, explicó.

Tardan hasta 14 meses

Rodrigo Viteri, gerente comercial de Kubiec, explica que los trámites administrativos siguen siendo uno de los mayores problemas para quienes desean instalar estos sistemas.

El proceso debe pasar por la empresa eléctrica correspondiente, que analiza el proyecto y autoriza su conexión a la red. Posteriormente se emite un certificado que permite instalar un medidor bidireccional.

“El problema es el tiempo que toma ese proceso. La empresa que menos demora tarda entre dos y tres meses, pero hay otras donde el trámite puede durar entre diez y catorce meses”, señala.

Cifra Un 40 por ciento bajó el precio del panel solar, antes para una casa el sistema costaba unos 10.000, ahora unos 6.000 dólares.



Costo e incentivos

Sebastián Romero, gerente comercial de la Costa de la empresa Solarteam, señala que el costo de la tecnología ha disminuido significativamente en los últimos años.

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“Hace unos seis años una instalación para una vivienda podía costar unos 10.000 dólares. Hoy puede costar alrededor de 6.000 dólares para generar la misma energía”, explicó.

Sin embargo, a diferencia del sector empresarial, los hogares no cuentan con incentivos tributarios directos para instalar estos sistemas.

Los expertos consideran que, pese a las barreras actuales, el sector solar tiene importantes oportunidades de crecimiento.

El avance de la movilidad eléctrica también abre un nuevo espacio para la energía solar. La instalación de infraestructura de carga alimentada con energía fotovoltaica permitiría abastecer vehículos eléctricos con energía limpia.

A esto se suma el desarrollo de sistemas de almacenamiento energético mediante baterías. Estas tecnologías permiten guardar la energía generada durante el día para utilizarla en horas de mayor demanda o durante cortes de electricidad, aumentando así la autonomía energética de hogares.

Subnota

Un mercado con potencial

A pesar de las barreras, el sector solar tiene un alto potencial de crecimiento en Ecuador.

La compañía Solarteam indicó a Diario EXPRESO que ha instalado más de 120 viviendas con sistemas solares, muchas de ellas reciben ahora facturas eléctricas cercanas a cero.

Aunque todavía no es común que las constructoras incluyan paneles solares desde el diseño de las viviendas, los especialistas creen que esta tendencia podría crecer en los próximos años.

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“Integrar energía solar en proyectos inmobiliarios sería un valor agregado importante para el mercado de la vivienda”, afirma Sebastián Romero, gerente comercial de Solarteam..

Con la caída de los costos tecnológicos, el acceso a financiamiento y la creciente demanda de electricidad, la energía solar se perfila como una de las alternativas más prometedoras para el desarrollo energético del país.

Desde Energy Control consideran que Ecuador tiene todas las condiciones para desarrollar ampliamente la energía solar durante la próxima década.

Con altos niveles de radiación solar, crecimiento en la demanda eléctrica y avances tecnológicos, el país podría experimentar un crecimiento significativo del sector solar entre 2025 y 2030.

La transición energética en el país no solo representa un beneficio ambiental, sino también una oportunidad económica para empresas y familias, permitiendo reducir costos, mejorar la eficiencia energética y avanzar hacia un modelo energético más sostenible.

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