En Ecuador, Alicorp “empujará a sus competidores locales a asociarse”

El impacto de la presencia de la empresa peruana en el mercado local, podría empujar a una reducción de precios

La reciente adquisición de la empresa ecuatoriana Flora Food que fabrica las mantequillas Bonella y Dorina, por parte del gigante peruano Alicorp, empujará a que los precios de ciertos productos masivos caigan y que sus competidores locales de la industria alimentaria de Ecuador se asocien, para poder hacerle frente.

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Así lo analiza el experto en inversiones empresariales y analista económico, José Xavier Orellana. “Esto representa algo de lo que hemos hablado desde hace algunos años: la entrada de una disciplina operativa de clase mundial en la arista de proveedores y una capacidad de negociación con el retail/canal moderno (supermercados) en el país que forzará a los competidores locales a una consolidación defensiva o a una erosión irreversible de sus márgenes que reduciría su valor empresarial”, analiza el experto.

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Y es que la compra del 100 % de Flora Food, le siguió a otras compras que Alicorp ha hecho antes en Ecuador, como fue la compra en enero pasado de activos de la empresa Unilever, compañía que fabrica productos como Fab, Aromatel y Deja y en octubre de 2025 de la Jabonería Wilson.

Un dominio de la oferta

“Se trata de un dominio de la oferta de productos de consumo masivo para el sector de alimentos y otros en el Ecuador”, menciona Orellana, y añade que, con este tipo de adquisiciones, la gigante peruana está acumulando muchas marcas y categorías de productos locales de consumo masivo, lo que también podría llevar al inicio a una reducción de precios. “La presión en los precios (cuando Alicorp se imponga en la negociación con los supermercados) sería a la baja, en un principio”, detalla.

Por otro lado, el también analista económico, Jorge Calderón, explica que esta adquisición permitirá es que las marcas como Bonella y Dorina se fortalezcan y que haya más inversión en el país. Pues añade que lo que hace Alicorp es un apalancamiento a la fábrica de las mantequillas ecuatorianas y con inversión refuerza dicho negocio.

“Esta adquisición ayudaría a que dichos productos amplíen su mercado (en Ecuador), a abrir nuevas líneas de productos, a que llegue más tecnología y a que se abran más puestos de trabajo”, añade Calderón.

La compra de Flora Food Ecuador, por parte de Alicorp, forma parte de una transacción regional mayor que incluye las operaciones de Flora Food en siete países y que incluye además a Colombia, Chile, Perú, Panamá, Guatemala y República Dominicana.

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