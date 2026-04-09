Polémica en Católica vs Emelec: por qué anularon el gol a Pizzini

Publicado por Alejandro Bellolio Creado: Actualizado:

Universidad Católica y Emelec se enfrentaron por un partido pendiente de la fecha 1 de la LigaPro.

Francisco Pizzini abrió el marcador, pero su tanto fue anulado y no subió al marcador.

Universidad Católica y Emelec se enfrentaron este miércoles 8 de marzo en Quito por el partido pendiente de la primera fecha de la LigaPro. Ahí hubo una polémica que destacó, el gol anulado a Francisco Pizzini a los 4 minutos de juego.

El argentino hizo un golazo luego de una recuperación de su compañero Gonzalo Nápoli. El volante quitó el baló y se lo dio a Pizzini quien hizo un gran jugada individual, ingresó al área, pateó y convirtió. Sin embargo, la alegría duró poco.

¿Por qué le anularon el gol a Francisco Pizzini?

Es que mientras se daba el festejo del gol el árbitro central, Anthony Díaz, recibió el llamado del VAR para que revise la jugada. Tras ver la repetición, Díaz dictaminó la anulación del tanto por una falta de Nápoli sobre Azarías Londoño en el inicio de la jugada.

Por lo que el gol no subió al marcador y el juego se siguió disputando en el estadio Olímpico Atahualpa. Evitando de esta manera que Pizzini haga su primer gol oficial con el Bombillo.

¿Por qué jugaron Universidad Católica vs Emelec?

Hay que recordar que este enfrentamiento es válido por la primera fecha de la LigaPro que fue suspendido al inicio del torneo. Este duelo no se jugó en ese momento por una advertencia de seguridad por parte de las autoridades.

Aunque la Católica reclamó y le pareció injusta la decisión de aplazar el compromiso terminó cediendo. Con este encuentro ambos equipos quedan al día en el torneo local.