Canva enfrenta interrupciones en su servicio este 29 de abril de 2026

Publicado por Madelayne Iveth Lynch Lucas Creado: Actualizado:

Este 29 de abril, varios usuarios de la popular plataforma de diseño Canva se vieron afectados por fallas técnicas que les impidieron acceder a sus servicios. La interrupción fue rápidamente reportada en la red social X, donde decenas de usuarios compartieron su frustración y cuestionaron sobre el estado de la plataforma.

Aunque la caída fue breve, no es la primera vez que Canva experimenta problemas técnicos. En los últimos meses, incidentes similares han sido recurrentes, generando preocupación dentro de su creciente comunidad de diseñadores y creadores de contenido que dependen de la herramienta para sus proyectos diarios.

No hay detalles de la caída

Hasta el momento, la empresa no ha emitido ningún comunicado oficial que explique la causa de esta nueva interrupción, ni ha proporcionado una estimación sobre el tiempo que tomará solucionar el problema.

Los usuarios esperan una pronta respuesta y una solución definitiva a estos inconvenientes que han afectado la experiencia en la plataforma.