Richard Carapaz confirma que no estará en el Giro de Italia 2026

Publicado por Roberto Villavicencio Creado: Actualizado:

Richard Carapaz sorprendió la mañana de este miércoles 29 de abril al dar a conocer que no será parte del Giro de Italia 2026, competencia que había calificado como su principal objetivo.

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El ciclista ecuatoriano señaló que problemas de salud complicaron su adecuada preparación para la Corsa Rosa, por lo que después de analizar con el equipo EF Education-EasyPost, se decidió que sería mejor que no tome la partida de la gran vuelta.

"Para mí es una decepción total, porque el Giro es una carrera a la que siempre le he tenido mucho cariño y que esperaba con muchas ganas. Siempre quiero prepararlo de la mejor manera. Cada vez que voy al Giro es un momento muy especial. Encontrarme en esta situación es frustrante porque inviertes mucho esfuerzo y tiempo, pero al final tengo que priorizar mi salud y seguir adelante", comentó Carapaz.

El tricolor agregó que "son cosas para las que no estás preparado. Voy a sacar lo mejor de esto y mirar hacia adelante. Estamos a las puertas del Tour. La salida es en menos de 70 días. Quiero hacerlo súper bien, prepararme y tratar de conseguir un buen resultado".

El Tour de Francia como objetivo

Richard Carapaz ahora se enfocará en prepararse para el Tour de Francia 2025.ARCHIVO

Richie también detalló las razones para dejar de lado el Giro y enfocarse en lo que será el Tour de Francia, donde comandará al EF Education-EasyPost.

"El equipo de rendimiento ha estado conmigo en todo momento. Incluso cuando no podía montar en bici, estábamos trabajando en el gimnasio y los médicos han estado en contacto todo el tiempo. Lo agradezco muchísimo. Ir al Giro así no iba a ser lo mejor, así que reevaluamos nuestros objetivos. Si no podíamos ir al Giro, íbamos a hacer una gran preparación para el Tour".

Acotó que "eso demuestra el carácter de este equipo en momentos difíciles. Han sido un apoyo real que me ha dado tranquilidad para recuperarme. Ahora, a seguir adelante".