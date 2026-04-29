El regreso de Daniel Pintado será en La Coruña, tras más de un año lesionado

Publicado por JAIME FERNANDO JARAMILLO YEPEZ Creado: Actualizado:

La artroscopia de cadera que dejó al marchista ecuatoriano Daniel Pintado por más de un año fuera de las competencias ya es solo un mal recuerdo. Tras un largo proceso de recuperación, el doble medallista olímpico de París 2024 se encuentra 100% recuperado y alista las pruebas que le restan para la temporada.

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En conversación con EXPRESO, el azuayo confirma que haber ganado la presea dorada en Francia marcó un antes y un después en su carrera; sin embargo, la lesión que lo llevó al quirófano el pasado 9 de abril de 2025, sí frenó ese envión.

“La parte más difícil de todo este tiempo para mí fue el hecho de no poder entrenar o no contar con la salud necesaria para hacer mis actividades diarias”, dijo sobre el inicio de la recuperación.

Cuenta que la intervención quirúrgica se realizó en España y que los primeros meses fueron duros para él. “El hecho de estar en muletas un mes, después con una sola otro mes, fue muy significativo”, rememorando la afectación mental que tuvo.

“Una persona no valora la salud hasta que le pasan este tipo de problemas, pero todo ha sido para un crecimiento personal, un crecimiento como ser humano, porque aproveché para pasar tiempo con mis hijos que antes no tenía”, recalcó.

Mejora estuvo en peligro

Pintado reconoció que se dejó llevar por las ansias de volver a las pistas y se planteó regresar en el Campeonato Mundial de Tokio 2025, disputado en septiembre. Todo eso pese a que los médicos recomendaron que no lo haga y tenga paciencia.

“Muchos profesionales sí me dijeron que era difícil que llegué al Mundial de Tokio, pero como deportista fui necio y quise entrenar y entrenar. Entonces, a los dos meses de la cirugía ya me puse a marchar, pero se me inflamó un nervio y la desinflamación duró aproximadamente nueve meses, algo que alargó mi recuperación”, enfatizó, de ahí que recomendó a los deportistas y demás personas que no se salten los procesos biológicos de recuperación porque “es lo más importante”.

El marchista reconoció que puso en riesgo la recuperación y, a los dos meses de operado, quiso llegar al Mundial de Tokio 2025, pero todo eso solo lo empeoró.KARINA DEFAS / EXPRESO

Listo para volver

El ganador de la medalla de oro en la distancia de 20 kilómetros, además de una de plata en los relevos mixtos junto a Glenda Morejón en París 2024, aseguró que se encuentra feliz porque está “recuperado al 100%”.

Con una sonrisa que denotaba seguridad, agregó: “ya no tengo ninguna molestia física, más bien lo que estoy haciendo es entrenar en perfil bajo para poder volver a las competencias”.

Si todos los cálculos se dan, el andarín ecuatoriano tiene planificado volver durante el Gran Premio Internacional Cantones de la Coruña, previsto para el 23 de mayo en la ciudad española. Ahí empezará la temporada 2026.

Lo que extrañará

Ante su regreso inminente, Pintado destaca que el tiempo con sus hijos: Nicolás (11 años) y Monserrat (5), será lo que más echará de menos. “Durante la recuperación fue hermoso porque ellos son lo más lindo que tengo en la vida. Creo que esos espacios son lo más importante que una persona puede valorar y es la energía que me dio para estos años darle con todo nuevamente. Por ellos buscaré repetir la hazaña en Los Ángeles 2028”, aseguró.

Justamente, ganar otra vez una medalla de oro dentro de dos años es el objetivo a largo plazo. “Sí, quiero volver a ganar en Los Ángeles. En París me quedé a ocho segundos del récord olímpico. Entonces ahora no quiero quedarme con ninguna pica. Así que buscaré ganar la medalla y, al buscarla, superar el récord para que perdure por varios años”, finalizó.

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