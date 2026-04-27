Mundial 2026: países sede y cómo se dividirá el torneo
La próxima cita mundialista, a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá, se desarrollará de manera inédita con un mayor número de selecciones participantes
Esto debes saber
- Mundial 2026 inicia el 11 de junio con México vs. Sudáfrica y finaliza el 19 de julio.
- Histórico torneo de 48 selecciones en EE. UU., México y Canadá con 104 partidos confirmados.
- España lidera apuestas sobre Argentina y Brasil en la edición que reúne a Messi y Mbappé.
La expectativa por la Copa Mundial de la FIFA 2026 está en su punto máximo. Por primera vez, tres naciones —Estados Unidos, México y Canadá— se unirán para albergar el certamen que marcará un hito: será la primera edición con 48 selecciones y un total de 104 partidos.
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El pitazo inicial sonará el 11 de junio en el emblemático Estadio Azteca (rebautizado temporalmente como Estadio Ciudad de México para el torneo), donde la selección de México se enfrentará a Sudáfrica. La gran final se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
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Christian Flores
Configuración de los grupos y sedes del Mundial 2026
El torneo se dividirá en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. A continuación, los sectores confirmados tras los últimos repechajes:
Grupos del Mundial 2026
- A: México, Sudáfrica, República de Corea, República Checa
- B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar, Suiza
- C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
- D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía
- E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
- F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez
- G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
- H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
- I: Francia, Senegal, Irak, Noruega
- J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania
- K: Portugal, RD del Congo, Uzbekistán, Colombia
- L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá
Mundial 2026: Sedes principales por países
- México: Ciudad de México (Azteca), Guadalajara (Akron) y Monterrey (BBVA).
- Canadá: Toronto (BMO Field) y Vancouver (BC Place).
- Estados Unidos: 11 ciudades, incluyendo sedes clave como Dallas, Los Ángeles, Miami y la sede de la final en Nueva Jersey.