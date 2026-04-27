Mundial 2026: países sede y cómo se dividirá el torneo

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Esto debes saber Mundial 2026 inicia el 11 de junio con México vs. Sudáfrica y finaliza el 19 de julio.



Histórico torneo de 48 selecciones en EE. UU., México y Canadá con 104 partidos confirmados.



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La expectativa por la Copa Mundial de la FIFA 2026 está en su punto máximo. Por primera vez, tres naciones —Estados Unidos, México y Canadá— se unirán para albergar el certamen que marcará un hito: será la primera edición con 48 selecciones y un total de 104 partidos.

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El pitazo inicial sonará el 11 de junio en el emblemático Estadio Azteca (rebautizado temporalmente como Estadio Ciudad de México para el torneo), donde la selección de México se enfrentará a Sudáfrica. La gran final se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Configuración de los grupos y sedes del Mundial 2026

El torneo se dividirá en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. A continuación, los sectores confirmados tras los últimos repechajes:

Grupos del Mundial 2026

A : México, Sudáfrica, República de Corea, República Checa

: México, Sudáfrica, República de Corea, República Checa B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar, Suiza

Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar, Suiza C : Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía

Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Alemania, Curazao, Costa de Marfil, F : Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez

: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez G : Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda H : España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay I : Francia, Senegal, Irak, Noruega

: Francia, Senegal, Irak, Noruega J : Argentina, Argelia, Austria, Jordania

: Argentina, Argelia, Austria, Jordania K : Portugal, RD del Congo, Uzbekistán, Colombia

: Portugal, RD del Congo, Uzbekistán, Colombia L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

El Mundial 2026 se jugará entre Estados Unidos, México y Canadá.EFE

Mundial 2026: Sedes principales por países