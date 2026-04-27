De jugador a la TV internacional: Antonio Valencia narrará el Mundial 2026 con Telemundo

Publicado por Christian Flores Creado: Actualizado:

El exfutbolista ecuatoriano Antonio Valencia fue anunciado como nuevo comentarista del Mundial 2026, tras sumarse al equipo de Telemundo Deportes y la plataforma digital Peacock.

La presentación oficial se realizó este lunes 27 de abril, cuando la cadena internacional confirmó que el exjugador formará parte de un panel de expertos para la cobertura del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Antonio Valencia, excapitán del Manchester United, inicia una nueva etapa como analista internacional de fútbol, consolidando su presencia en el ámbito deportivo más allá de las canchas.

Un equipo de figuras internacionales

El ecuatoriano compartirá espacio con reconocidas personalidades del fútbol mundial como José Pékerman, , reconocido técnico internacional que dirigió a Argentina y Colombia en la Copa Mundial y que formó a generaciones de talento de élite, así como José María Gutiérez 'Guti', Andrés Guardado y Julio César Dely Valdés, con quienes intentan consolidar un equipo de expertos que aportará experiencia y visión en cada transmisión.

Según Telemundo Deportes, el objetivo es consolidar un grupo de expertos que aporte análisis, experiencia y visión estratégica en cada transmisión del Mundial 2026.

La cadena destacó al ecuatoriano como “un líder dentro y fuera del campo”, resaltando su trayectoria en clubes de élite y su rol como referente de la selección nacional.

Nueva faceta para el Mundial 2026

Valencia, conocido como ‘Toño’, viene de participar recientemente en una gira de leyendas del Manchester United, lo que evidencia su vigencia en el entorno futbolístico internacional.

El Mundial 2026 se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio, marcando la primera edición con tres países anfitriones y una cobertura mediática sin precedentes.

Con este paso, Antonio Valencia suma una nueva faceta a su carrera, ahora desde los micrófonos, llevando su experiencia al análisis del torneo más importante del fútbol mundial.