Mundial 2026: más equipos, más partidos y un nuevo formato revolucionario

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo se disputará con 48 selecciones y tendrá como sedes conjuntas a Estados Unidos, México y Canadá, consolidando un formato sin precedentes que amplía tanto la competencia como las oportunidades de clasificación.

Mundial 2026: el salto de 32 a 48 selecciones

Uno de los cambios más significativos es el aumento en el número de equipos: se pasa de 32 a 48 selecciones, lo que representa un salto histórico en la inclusión de países.

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Este ajuste también impacta directamente en el calendario, ya que el total de partidos crecerá de 64 a 104, es decir, un incremento del 47% en el volumen de encuentros.

El Mundial 2026 se jugará entre Estados Unidos, México y Canadá.EFE

El formato de 12 grupos explicado paso a paso

El nuevo formato establece 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Clasificarán a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros.

Esta estructura da paso a una inédita fase de dieciseisavos de final, lo que añade una ronda adicional antes de los tradicionales octavos. En consecuencia, el camino hacia el título será más largo.

Cuánto durará el Mundial 2026 y cuándo se jugará

Otro aspecto relevante es la duración del torneo. El Mundial 2026 se extenderá por 38 días, desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, convirtiéndose en la edición más extensa hasta la fecha.

La selección de Argentina es la última en ganar un Mundial, lo hizo en la edición de Catar 2022.EFE

Además, contará con 16 ciudades anfitrionas distribuidas en los tres países organizadores, lo que refuerza su carácter multinacional y logístico.

Más cupos por confederación: un torneo más inclusivo

La ampliación también trae consigo una redistribución de cupos por confederación, permitiendo que más selecciones de distintas regiones accedan a la fase final.

Esto no solo aumenta la diversidad competitiva, sino que también modifica las dinámicas de las eliminatorias a nivel global.

En síntesis, el Mundial 2026 no solo será el más grande en términos de participación y partidos, sino también un torneo que redefinirá la estructura del fútbol internacional, abriendo la puerta a nuevas selecciones y ofreciendo.