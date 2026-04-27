Kylian Mbappé en alerta: lesión en el Real Madrid enciende preocupación a 45 días del Mundial 2026

Publicado por Christian Flores Creado: Actualizado:

La lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda que padece el francés Kylian Mbappe en el Real Madrid resuena en el mundo de fútbol a 45 días para el inicio del Mundial 2026.

El internacional galo fue sometido este lunes 27 de abril a nuevas pruebas (resonancia) para conocer con más precisión sus dolencias. Según el parte médico emitido por el club blanco "se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda", por lo que queda "pendiente de evolución".

¿Cómo sucedió la lesión?

Mbappe pidió el cambio en la segunda mitad del encuentro del pasado viernes 24 de abril en La Cartuja ante el Betis y fue reemplazado por el canterano Gonzalo García en el minuto 82. Se temía por una lesión más importante, pero según las últimas pruebas en principio tan solo está garantizado que no podrá estar a disposición de Álvaro Arbeloa el domingo en el feudo del Espanyol, partido en el que el Barcelona se podría proclamar campeón de LaLiga EA Sports.

No obstante, el máximo artillero de la competición hará todo lo que pueda para estar a disposición en la siguiente jornada, el 10 de mayo, en el Spotify Camp Nou ante el Barcelona.

¿Tiene comprometido el Mundial?

Capitán de la selección francesa, la dolencia de Mbappé es ahora el principal tema de conversación cuando se habla del Mundial. Sin embargo, tras el informe médico, su presencia a finales de mayo en la concentración de la selección francesa antes del Mundial de 2026, que comienza el 11 de junio y constituye el último objetivo de su temporada, no se ve comprometida en su totalidad por el momento.

Eliminado en la Liga de Campeones, en la Copa del Rey y derrotado por el Barça en la final de la Supercopa de España, Real Madrid se ha quedado rezagado en la lucha por el título de Liga y se encuentra a once puntos de su rival catalán, que está a un paso de proclamarse campeón matemáticamente.