Semifinales Champions League 2025-26: PSG vs Bayern y Atlético vs Arsenal, todo lo que debes saber

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

La Champions League 2025-26 llega a una etapa decisiva. Cuatro gigantes de Europa, PSG, Bayern Múnich, Atlético de Madrid y Arsenal, inician la batalla final por el trono continental.

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Con el morbo de ver a los ecuatorianos Willian Pacho y Piero Hincapié en la cima del fútbol mundial, las semifinales de ida prometen paralizar el planeta este 28 y 29 de abril.

PSG vs Bayern Múnich: Choque de titanes en París

El martes 28 de abril, el Parque de los Príncipes será el escenario de un duelo electrizante. El París Saint-Germain, que ha encontrado en el ecuatoriano Willian Pacho un muro defensivo inamovible, busca frenar al tridente más temido de Alemania.

Willian Pacho (d) es titular fijo en la defensa de PSG.AFP

El Bayern de Harry Kane, reforzado por la velocidad de Luis Díaz y el talento de Michael Olise, llega como el gran favorito.

Sin embargo, el PSG apuesta por la rebeldía de Ousmane Dembélé y la frescura de Désiré Doué para sacar ventaja en casa.

Atlético de Madrid vs Arsenal: Duelo de estilos

El miércoles 29 de abril, la atención se traslada al Estadio Metropolitano. El equipo del 'Cholo' Simeone, con la jerarquía de Antoine Griezmann y el olfato goleador de Julián Álvarez, medirá fuerzas ante el Arsenal de Mikel Arteta.

Los 'Gunners' llegan con un Piero Hincapié consolidado en la élite defensiva, acompañando a figuras como Bukayo Saka y Declan Rice.

Atlético Madrid contará con Antoine Griezmann.EFE

¿Dónde ver las semifinales en Ecuador y Sudamérica?

Para no perderte ni un segundo de la acción, estos son los canales oficiales y plataformas de streaming que transmitirán los partidos:

Televisión: ESPN (Canal por cable).

Streaming: Disney+ Premium (En vivo para todos los dispositivos).

Fechas de los partidos de vuelta y definición de finalistas

Los partidos de vuelta se jugarán entre el 5 y 6 de mayo. La gran final de la Champions 2025-26 ya tiene sede confirmada: el Puskás Aréna de Hungría, el próximo 30 de mayo.

Calendario Oficial: Partidos de Ida

PSG vs Bayern Múnich / Martes 28 de abril / 14:00 (hora de Ecuador) / Estadio Parque de los Príncipes