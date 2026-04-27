Barcelona SC y el amargo empate 1-1 contra Orense: Así fue el partido de la fecha 11 de LigaPro

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Lo destacado del partido Darío Benedetto marcó el gol con el que Barcelona SC se puso en ventaja en Machala.

Orense empató 1-1 en el minuto 80 y frustró la victoria amarilla.

El Ídolo quedó tercero con 19 puntos y ahora piensa en la Copa Libertadores.

A vísperas de un nuevo compromiso en la Copa Libertadores, Barcelona se presentó con un planteamiento integrado por jugadores considerados titulares, en su mayoría, no pudo resistir y fue igualado contra Orense en la fecha 11 de la LigaPro en Machala. Tras llegar con el triunfo previo ante Mushuc Runa en la jornada anterior, la racha no se extendió.

Por ahora, los dirigidos por César Farías se quedaron estancados en la tercera casilla con 19 unidades, detrás de Universidad Católica (22). No obstante, la cercanía en ubicaciones no dice de la diferencia con el puntero, Independiente del Valle (25), que sigue sumando de a tres y saca 6 de distancia.

Un empate no podría verse con 'malos ojos'. Sin embargo, estar adelante en el resultado y luego recibir el tanto de la amargura, deja un mal sabor en la afición barcelonista.

En el partido, mientras el conjunto local se adueñaba de la pelota, el que sí proyectaba peligro era el visitante. En una errática construcción en ataque de los bananeros, el Ídolo recuperó por medio de Gustavo Vallecilla en la mitad de la cancha y empezó el inminente gol.

Darío Benedetto abrió el marcador para Barcelona SC con su quinto gol en la LigaPro 2026.Ángelo Chamba

Benedetto adelantó a Barcelona SC en Machala

Luego de un rápido traslado de Jandry Gómez hacia la derecha con Milton Céliz, éste la pasó para Jhonny Quiñónez, quien ingresó al área para asistirlo a Darío Benedetto que remató potente de primera con la diestra para vencer la portería de Rolando Silva al minuto 27. La euforia de tanto que abrió el marcador se presentó en el 9 de Mayo, escenario que presentó un respaldo total para los toreros.

El primer tiempo llegó a su fin con la imagen superior de los dirigidos por Farías. Pudo haberse puesto el segundo antes del cierre, pero el 1-0 no se movió, a pesar que los dueños de casa marcaban la diferencia únicamente con la tenencia del balón. Era un 63 % versus el 37 %, pero sin efecto ni peligro.

La contención torera se puso a prueba en el complemento. El equipo del estratega colombiano Hernán Torres saltó a la cancha con la firme intención de hacer daño y lo estaba consiguiendo con la intervención de Renny Jaramillo, Valentín Burgoa, Erick Zambrano y Sergio Vásquez, los que en más de una ocasión exigieron la exitosa respuesta del guardameta José David Contreras.

Orense reaccionó y encontró el empate final

La efectividad orense llegó al 80', cuando en uno de los incesantes ensayos, Zambrano fue habilitado dentro del área amarilla y se acomodó sin marca para disparar de forma certera con la zurda a un costado: Gol y empate para los locales que festejaban el 1-1.

Con este amargo resultado, Barcelona afrontará el nuevo desafío copero. El próximo miércoles recibirá a Universidad Católica de Chile, por la fecha 3 de la Copa Libertadores. Será clave una victoria para determinar su continuidad en el torneo internacional.