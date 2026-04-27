Darío Benedetto imparable: así fue el quinto gol del ‘Pipa’ con Barcelona SC ante Orense

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber Benedetto marcó su quinto gol en LigaPro y sigue en racha con Barcelona SC.







El ‘Pipa’ suma goles ante Técnico Universitario, Emelec, Católica, Mushuc Runa y Orense.

El tanto llegó tras un centro rasante y una definición de primera del argentino.

El delantero argentino Darío Benedetto volvió a vivir con la camiseta de Barcelona SC y lo confirmó a punta de goles. En el estadio Estadio Nueve de Mayo, ante Orense SC, el ‘Pipa’ firmó su quinto tanto en la LigaPro y desató la locura amarilla el 26 de abril del 2026.

Corría el minuto 27 cuando llegó la jugada que encendió el partido. Todo nació desde una acción colectiva bien trabajada, hasta que Jhonny Quiñónez tomó la pelota y avanzó decidido por la banda.

Así fue el gol de Benedetto

El mediocampista llegó hasta el fondo y lanzó un centro rasante que atravesó la defensa rival. Ahí apareció Benedetto, con el instinto goleador intacto, para rematar de primera y mandar el balón al fondo de la red. Fue un golazo que hizo estallar las gradas y confirmó que el ‘Pipa’ atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada al club.

Con este tanto, Benedetto suma cinco goles en el campeonato y respalda sus propias palabras: volvió a vivir en Barcelona. Su racha comenzó ante Técnico Universitario, luego marcó frente a Club Sport Emelec, continuó contra Universidad Católica, volvió a festejar ante Mushuc Runa Sporting Club y ahora selló su quinto grito frente a Orense.

Los números de Orense y Barcelona SC

Benedetto volvió a vivir en Barcelona Sc

Antes del compromiso, el delantero argentino había dejado claro su sentir y su compromiso con el equipo amarillo. “Yo creo que encontré mi lugar, por lo menos hasta diciembre. La verdad que me dieron ganas de seguir jugando, estoy muy contento, se me están dando las cosas, así que estoy muy feliz y no me voy a poner una fecha de retiro; le voy a dar hasta lo que más pueda, siempre y cuando tenga las ganas”, afirmó.

Y es que antes de llegar a Barcelona, Benedetto atravesaba un momento complicado: estaba sin equipo, sin confianza y sin gol. Hoy, la historia es distinta. Volvió a sonreír, volvió a festejar y, sobre todo, volvió a ser decisivo en el área rival. El ‘Pipa’ volvió a vivir y Barcelona SC celebra cada uno de sus goles.