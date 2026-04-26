Luis Fragozo, la nueva figura de Emelec y el récord que rompió tras anotar en LigaPro 2026

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Esto debes saber Luis Fragozo hace historia: con 16 años es el goleador más joven de Emelec tras vencer 1-0 a Liga de Quito.



El juvenil superó el récord de Marcos Caicedo en el Capwell y suma 14 puntos para el Bombillo en LigaPro.



Tras el triunfo ante Liga, el equipo de Nasuti suma dos victorias en racha previo al duelo contra Leones FC.

El Bombillo se encendió nuevamente en el estadio George Capwell gracias a su renovada energía canterana. Luis Fragozo, juvenil de Emelec, fue el protagonista en la Caldera y el encargado de dejar los puntos en casa ante Liga de Quito el pasado sábado, por la fecha 11 de la LigaPro.

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Fragozo abrió oficialmente su cuenta goleadora en el balompié profesional y rompió el registro como el jugador más joven en anotar con la camiseta azul. Lo logró a los 16 años y 17 días, desbancando a Marcos Caicedo, quien ostentaba la marca con 16 años y 225 días.

Tras el encuentro, y con la alegría de los hinchas locales por el segundo triunfo consecutivo del conjunto eléctrico (antes ganó 1-0 a Técnico Universitario), el joven atacante dijo: “Muy feliz por el gol, por darle la alegría a la gente con estos tres puntos en este aniversario de Emelec (28 de abril)”.

Luis Fragozo (c) junto al técnico Vicente Sánchez (i) en el George Capwell.Miguel Canales / Expreso

Sobre su festejo, en el que gesticuló de diferentes formas expresando la euforia del momento, el jugador explicó que la emoción le “hizo hacer lo que saliera del corazón”. Además, agradeció a Dios por concretar su segunda oportunidad de anotar en el partido.

Fragozo y su primer gol con Emelec

“No puedo explicar lo que sentí cuando vi que el balón entró al arco. Me emocionó mucho... En el camerino me dieron su apoyo, me felicitaron y estoy muy agradecido por la confianza que me brindan mis compañeros y el profe”, agregó.

Luis Fragozo recibe el respaldo en Emelec

Sergio Quintero, volante del Bombillo, también se refirió al respaldo que le brindan a Fragozo: “Es un chico que todo el mundo ya sabe que es un crack. Tenemos que arroparlo para que no se desvíe y pueda llevar a Emelec muy alto”.

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Por su parte, Cristian Nasuti, asistente técnico del club, reafirmó en rueda de prensa que ante los albos “se ganó con una genialidad de Luis”. Sin embargo, aclaró que no existe dependencia de un solo jugador para conseguir resultados.

“El equipo, por momentos, tuvo buena sociedad entre los volantes, con (José Francisco) Cevallos ganando más a espaldas, (Luca) Klimowicz también y Angelo (Mina) en ataque. No dependemos de Fragozo. Obviamente, tenerlo en el equipo es algo que debemos saber aprovechar, pero trabajamos para no depender de un solo jugador”, declaró Nasuti.

Mamá de Fragozo, tras el primer gol con Emelec

Al término del encuentro, quien evidenció las emociones fue la madre de Luis Fragozo, Rosana Castrillón. “Es muy emocionante, gracias a Dios le salió un lindo gol”, dijo.

La señora Castrillón, con una sonrisa en el rostro, anticipó que en casa le esperaban “muchos besos y muchos abrazos” a su hijo, y reveló que “él es demasiado engreído” dentro de la familia.

Con su joven figura y un nuevo triunfo, Emelec comienza a salir del ‘hueco’ en la tabla. Ahora suma 14 puntos en la LigaPro y, hasta ayer, se ubicaba en la décima posición. Esto, previo al duelo ante Leones FC por la fecha 12, que se jugará el domingo 3 de mayo.