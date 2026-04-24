Martín Parra, victoria ecuatoriana en ONE Championship: ¿nuevo candidato para llegar a UFC? (video)

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Lo que debes conocer Martín Parra noquea a Petmuangthai en el segundo round de ONE Championship este viernes en Tailandia.



El peleador ecuatoriano asegura bono de 350 mil baht tras remontar y finalizar por nocaut técnico.



Victoria de Parra en Bangkok impulsa el posicionamiento de Ecuador en la élite de los deportes de combate.

El viernes 24 de abril quedará marcado en la historia del Muay Thai ecuatoriano. En una exhibición de resiliencia y poder, Martín Parra silenció el estadio tailandés al derrotar por nocaut técnico (TKO) al local Petmuangthai, consolidándose como la nueva gran amenaza sudamericana en el circuito de ONE Championship.

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El inicio del pleito no fue sencillo para el tricolor. Durante el primer asalto, Petmuangthai hizo valer su localía con un estilo agresivo que puso a prueba la mandíbula y la paciencia del tricolor. Sin embargo, lo que parecía un dominio tailandés terminó siendo el preludio de una remontada estratégica.

Al sonar la campana del segundo round, Parra salió con una mentalidad renovada. Tras ajustar la distancia, el peleador azuayo conectó una combinación quirúrgica y letal que dejó al tailandés sin respuesta, obligando al referí a detener el combate y desatando la euforia en la esquina latina.

El peleador cuencano Martín Parra destaca en One Championship.CORTESIA

La brillante actuación de Parra no pasó desapercibida para la organización. Gracias a su contundencia, el ecuatoriano fue acreedor a un bono de desempeño de 350,000 baht tailandeses (más de 10 mil dólares), un reconocimiento que ONE otorga solo a los guerreros que brindan un espectáculo de élite.

Martín Parra trasciende con el Muay Thai en Tailandia

Con este triunfo, Martín Parra no solo eleva su récord personal, sino que pone la bandera de Ecuador en lo más alto de las artes marciales mixtas y el Muay Thai a nivel global. En una cartelera donde Sudamérica pisó fuerte, Parra envió un mensaje claro: la élite del combate ya habla español.