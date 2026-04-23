Expogol, entre reliquias y leyendas del fútbol: Fechas, horarios, entradas y sorpresas históricas

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Expogol exhibe reliquias de Messi, Pelé y Maradona en Guayaquil del 24 al 26 de abril en Expoplaza.



Leyendas del fútbol ecuatoriano como Kaviedes y "Tin" Delgado asistirán al evento para convivir con los fanáticos.



Asistentes participarán por una camiseta de Lionel Messi valorada en 3.500 dólares; entradas desde los 8 dólares.

La historia del fútbol nacional y mundial se unen en una inédita colección de reliquias en Guayaquil. Desde este viernes 24 al domingo 26 de abril la Expogol abre sus puertas en la Expoplaza, en donde se exhibirán recuerdos y artículos de transcendencia para los aficionados al balompié.

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Firmas, camisetas, balones y demás piezas referente a figuras como Pelé, Diego Armando Maradona, Alberto Spencer, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi formarán parte del escenario.

Sara Pérez, fanática de este deporte, expresó que será una oportunidad para conocer y rememorar logros relevantes que "algunos no vivieron", razón por la que "emociona muchísimo" ser parte el momento.

Sara Pérez, aficionada del fútbol, espera con emoción la Expogol.FREDDY RODRÍGUEZ

"Es un evento al que hay que prestarle mucha atención... Es algo que nos sirve para conectar porque siempre nos ha servido como ecuatorianos. Mi papá me acompañó en todo el proceso en que me gustó el fútbol, me llevaba al estadio desde chiquita y vivirlo con él ha sido una parte muy gratificante", expresó Pérez.

Cristóbal, hincha de Barcelona, también estará en la Expogol 2026.FREDDY RODRÍGUEZ

Por su parte, Cristóbal Toledo considera que "la expectativa es muy grande" porque "estamos a las puertas el Mundial". Afirmó estar entusiasmado por "conocer sobre leyendas, ver artículos que nunca pensamos ver".

"Es una manera de aprovechar el contexto, disfrutar en familia y conocer la historia deportiva. Será un día donde pasaremos bien con amigos", expresó el seguidor de Barcelona.

Kaled Moya conoce parte de la colección de Juan Pablo Béjar.Christian Macías / EXPRESO

Kaled Moya, quien ya ha podido apreciar parte de lo que se mostrará en la feria, destaca la histórica recopilación que se encontrará en el evento: "Personalmente he tenido posibilidad de conocer la colección y es una cosa impresionante la cantidad de objetos que tiene: Camisetas, zapatos o balones que estuvieron en finales. Me entusiasma que todo esto pueda exponerse al público".

Expogol, organización y expectativa

En conversación con EXPRESO, Juan Pablo Bejar, propietario de estas artículos y gestor de la Expogol, reveló que "ha habido una respuesta favorable" y que "la gente está contenta de este evento único en Guayaquil".

La presentación de la Expogol contó con la presencia de figuras del fútbol como José Francisco Cevallos (d).FREDDY RODRÍGUEZ

"Es una colección que ha pasado a puerta cerrada y ahora abre las puertas para todos... Es un logro que nunca lo soñé. Soñaba tener la colección, pero nunca exhibirla, ahora es increíble poder enseñar todo mi recorrido y trabajo coleccionando", dijo Bejar.

Exfubolistas que estarán en la Expogol

En esta exposición también se podrá compartir con invitados especiales como los exfutbolistas Agustín Delgado, Jaime Iván Kaviedes, Nicolás, Asencio, José Francisco Cevallos y Carlos Alberto Juárez.

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"Ha habido bastante aceptación en las leyendas porque la intención es ponerlo en el plano por todas las alegrías que nos dieron y que la gente joven también pueda conocer lo que ellos hicieron por el deporte", explicó el organizador.

Sorteo de camiseta firmada de Messi y las entradas

Asimismo, Bejar contó que "hay mucha expectativa en la gente" porque los asistentes también participarán por una camiseta firmada de Messi, la cual está valorada en más de 3.500 dólares.

Nicolás Asencio, goleador histórico de Barcelona SC, estará en la Expogol.FREDDY RODRÍGUEZ

Los boletos generales a la Expogol tienen un valor de 8 dólares por persona y en la entrada VIP es de 80 dólares. Por la segunda, además de recibir beneficios de exclusividad, se les entregarán productos relacionados al evento como gorras y camisetas.