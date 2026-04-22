Emelec ganó 1-0 con Técnico Universitario y así quedó la tabla de posiciones de LigaPro 2026
El Bombilllo salvó los tres puntos en Ambato con gol de penal en los últimos minutos del parte ante el Rodillo Rojo. Con esto salió de los últimos puestos
Esto debes conocer
- Emelec volvió al triunfo en la LigaPro ante Técnico Universitario en el estadio Bellavista.
- El empate estaba 'cantado', pero un penal bien ejecutado en las últimas instancias salva la victoria para el Bombillo.
- El equipo eléctrico sale de las últimas posiciones de la LigaPro con la victoria ante el Rodillo Rojo.
La noche de este martes 21 de abril se pintó de azul en el estadio Bellavista de Ambato. Un solo gol en los minutos finales del partido le alcanzó a Emelec para imponerse (1-0) a Técnico Universitario en la fecha 10 de la LigaPro.
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Cuando todo parecía que iban a repartirse los puntos en este escenario deportivo, el Bombillo se puso adelante en el 90'+4 con el tanto de José Francisco Cevallos por la vía del penal, causando el festejo retenido de los eléctricos y amargando a los dueños de casa que siguen sin conseguir buenos resultados.
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Este encuentro se presentaba como una nueva prueba de fuego para el técnico Vicente Sánchez, quien era el principal blando de las críticas por la ausencia de estabilidad en el juego y sobre todo la seguidilla de derrotas. Cevallos le permitió 'respirar' para el próximo duelo en el torneo local.
Y es que lo que se viene para Emelec es complejo: enfrentar en el estadio George Capwell a Liga de Quito el fin de semana. Por la undécima jornada el cuadro azul recibe a los albos el sábado 25 de abril desde las 17:00 (de Ecuador), rival que viene levantando en los recientes encuentros.
Resumen del partido Técnico Universitario vs Emelec
Emelec vuelve al triunfo en LigaPro
El equipo guayaquileño rompió una racha de cinco compromisos sin sacar las tres unidades. No lo hacía desde el 19 de marzo cuando superó 2-0 a Independiente del Valle, justamente en el Capwell. A partir de ahí empató uno y perdió en 4 oportunidades.
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Por su parte, los ambateños se quedan estancados en la mitad de la tabla con 11 unidades y suman su tercer partido sin conocer la victoria. La última vez fue el 2-0 de visitante frente a Manta. Girará la página y deberá prepararse para jugar fuera de casa contra Guayaquil City el domingo 26, en el Christian Benítez desde las 15:30.