Técnico Universitario vs Emelec EN VIVO: Sigue aquí las incidencias del partido de hoy en LigaPro

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Este martes 21 de abril, Técnico Universitario recibe a Emelec en el estadio Bellavista a las 19:30 (hora de Ecuador), por la décima fecha de la LigaPro. El equipo ambateño, dirigido por Francisco Usúcar, busca aprovechar la localía para consolidar su rendimiento tras una victoria agónica frente a Mushuc Runa y alejarse de los últimos puestos de la tabla.

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Por su parte, el Bombillo llega a Ambato en una situación crítica tras acumular cinco partidos sin ganar y caer recientemente ante Guayaquil City en el estadio Capwell. Con la urgencia de evitar la zona baja, los azules intentarán repetir el resultado de su último enfrentamiento en esta sede, donde se impusieron por la mínima diferencia.

Alineaciones de Técnico Universitario y Emelec

Técnico Universitario: Santiago Razzeto; Miguel Perea, Yorlin Arce, Andrés Copete, Mauricio Cagua, Anthony Castillo; Mateo Castaño, Jonathan Majao, Johan Bocanegra, Luis Estupiñán; Martín Chávez.

Santiago Razzeto; Miguel Perea, Yorlin Arce, Andrés Copete, Mauricio Cagua, Anthony Castillo; Mateo Castaño, Jonathan Majao, Johan Bocanegra, Luis Estupiñán; Martín Chávez. EMELEC: Pedro Ortiz; Romario Caicedo, Sergio Quintero, Aníbal Leguizamón, Stalin Valencia, Ignacio Guerrico; Víctor Griffith; Angelo Mina, José Francisco Cevallos, Ariel Mina; Luca Klimowicz.