Chelsea y Moisés Caicedo, en crisis tras ser goleado en Premier League: Así están las ubicaciones

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Esto debes saber Chelsea cae 0-3 ante Brighton este martes y suma su quinta derrota consecutiva sin marcar goles.



Moisés Caicedo jugó los 90 minutos en un Chelsea que se aleja de los torneos UEFA en la fecha 34.

El Brighton goleó en Londres con tantos de Hinshelwood y Rutter, hundiendo al equipo de Liam Rosenior.

El sueño europeo de Chelsea, del ecuatoriano Moisés Caicedo, parece desvanecerse definitivamente tras una jornada para el olvido. El martes 21 de abril, en el marco de la fecha 34 de la Premier League, el conjunto dirigido por Liam Rosenior sucumbió ante un Brighton contundente que se llevó un 3-0 inapelable, dejando a los locales sumidos en una crisis de resultados y efectividad que ya preocupa a toda su hinchada.

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Desde el pitazo inicial, la propuesta de las Gaviotas asfixió a un equipo londinense que nunca se sintió cómodo. La presión alta del visitante neutralizó el circuito de juego de los blues, donde Caicedo —quien disputó los 90 minutos ante su exequipo— se vio forzado a una batalla constante en la mitad de la cancha sin el respaldo necesario.

El mediocentro tricolor intentó conectar con Enzo Fernández y Pedro Neto, pero la falta de apoyo de Romeo Lavia y la marca personal de Pascal Gross dificultaron su labor de distribución. Pese a ganar duelos individuales y mostrar precisión en los pases bajo asedio, el dominio colectivo fue siempre del Brighton.

El desplome en la tabla y la sequía goleadora para Chelsea

El encuentro se sentenció con una contra letal donde la defensa Blue quedó totalmente expuesta. Georginio Rutter se impuso físicamente ante Caicedo y Chalobah para asistir a Jack Hinshelwood, quien puso el segundo tanto de una tarde que terminó en goleada.

Moisés Caicedo jugó todo el partido en la derrota 3-0 de Chelsea ante Brighton.AFP

Ni siquiera el ingreso de Alejandro Garnacho para potenciar el ataque logró inquietar la portería rival. El replanteamiento táctico de Rosenior fue estéril ante un equipo que supo leer el partido de principio a fin.

Las estadísticas actuales de Chelsea son alarmantes para un club con ambiciones de torneos internacionales en la siguiente temporada:

5 derrotas consecutivas en la Premier League.

0 goles anotados en los últimos cinco compromisos.

11 goles concedidos en este mismo periodo.

Con este resultado, el Chelsea se estanca en la clasificación y ve cómo los puestos de UEFA Champions League y Europa League se alejan de forma dramática. Con pocas jornadas por disputarse, el margen de error ha desaparecido y el proyecto deportivo se encuentra en una encrucijada crítica: recuperar el gol o aceptar una temporada sin presencia continental.

Resumen del partido Brighton vs Chelsea

Renovación de contrato de Moisés Caicedo con Chelsea

Este paupérrimo momento de resultados para Chelsea también marca los cuestionamientos de la continuidad del ecuatoriano Niño Moi, quien el pasado lunes consolidó una extensión de contrato en el club londinense hasta la campaña 2033.

Tabla de posiciones de la Premier League