EN VIVO | Libertad vs Guayaquil City HOY: Sigue aquí el minuto a minuto del partido de la LigaPro

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Esto debes saber Libertad y Guayaquil City abren la décima fecha de la LigaPro este martes 21 de abril en el estadio Reina del Cine.



​Los locales viven en mala racha en el torneo y los visitantes están en un mejor momento luego de dos victorias seguidas.



​Las incidencias del partido entre lojanos y guayaquileños están aquí junto a sus alineaciones.

El Estadio Reina del Cisne se viste de gala este martes 21 de abril para un enfrentamiento que promete chispas en la parte baja del tablero. A partir de las 17:00 (hora de Ecuador), Libertad y Guayaquil City se verán las caras por la décima jornada de la LigaPro, en un partido donde los puntos valen oro para escapar de la zona de peligro.

Lea también: Estos son los jugadores de la Tri que estarán en el álbum del Mundial 2026: ¿Cuándo sale a la venta?

Mientras los dueños de casa llegan con dos derrotas consecutivas (ante Orense 2-1 y Universidad Católica 2.) y no ganar desde hace 6 partidos, los visitantes están motivados con la reciente victoria ante Macará (2-1) y Emelec (3-1). Será un duelo de momentos distantes.

Alineaciones de Libertad y Guayaquil City

Libertad vs Guayaquil City EN VIVO: Minuto a minuto