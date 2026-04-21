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EN VIVO | Libertad vs Guayaquil City HOY: Sigue aquí el minuto a minuto del partido de la LigaPro

El conjunto ciudadano arrastra una buena racha y así visita a los lojanos que intentan sacar un resultado positivo en su estadio. Conoce las alineaciones aquí

Damián Díaz (i) es una de las figuras de Guayaquil City en 2026.

Damián Díaz (i) es una de las figuras de Guayaquil City en 2026.CORTESIA

Christian Macías
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Christian Macías

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Esto debes saber

  • Libertad y Guayaquil City abren la décima fecha de la LigaPro este martes 21 de abril en el estadio Reina del Cine.
  • ​Los locales viven en mala racha en el torneo y los visitantes están en un mejor momento luego de dos victorias seguidas.
  • ​Las incidencias del partido entre lojanos y guayaquileños están aquí junto a sus alineaciones.

El Estadio Reina del Cisne se viste de gala este martes 21 de abril para un enfrentamiento que promete chispas en la parte baja del tablero. A partir de las 17:00 (hora de Ecuador), Libertad y Guayaquil City se verán las caras por la décima jornada de la LigaPro, en un partido donde los puntos valen oro para escapar de la zona de peligro.

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Mientras los dueños de casa llegan con dos derrotas consecutivas (ante Orense 2-1 y Universidad Católica 2.) y no ganar desde hace 6 partidos, los visitantes están motivados con la reciente victoria ante Macará (2-1) y Emelec (3-1). Será un duelo de momentos distantes.

Alineaciones de Libertad y Guayaquil City

Libertad vs Guayaquil City EN VIVO: Minuto a minuto

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