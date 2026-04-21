Estos son los jugadores de la Tri que estarán en el álbum del Mundial 2026: ¿Cuándo sale a la venta?
Se filtró una imagen en donde se revela los futbolistas de Ecuador que integran el material coleccionable de la cita mundialista
Lo que debes conocer
- Panini define a 18 jugadores de la Tri para el álbum oficial del Mundial 2026.
- Moisés Caicedo, Kendry Páez y Enner Valencia lideran la colección de Ecuador en Norteamérica.
- Conoce la lista de seleccionados ecuatorianos que tendrán su cromo en la nueva edición mundialista.
La fiebre mundialista ya se siente en las calles y, como es tradición, el primer gran termómetro de la cita máxima es el álbum oficial de Panini. La editorial ha definido a los 18 protagonistas de la Selección de Ecuador que tendrán su propio cromo en la edición de 2026, consolidando un plantel que mezcla jerarquía internacional con un recambio generacional sin precedentes.
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La lista destaca por la presencia de figuras inamovibles en la élite del fútbol mundial. Pilares como Moisés Caicedo (Chelsea), Piero Hincapié (Arsenal), Willian Pacho (PSG) y el histórico goleador Enner Valencia (Pachuca) encabezan una nómina que refleja el gran presente de la Tri.
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Sin embargo, lo más llamativo es la apuesta por el futuro. Talentos emergentes como Kendry Páez, Alan Minda y Nilson Angulo han ganado su espacio en el coleccionable, simbolizando la frescura de un equipo que busca ser protagonista en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.
Lista de jugadores ecuatorianos para el Mundial 2026, según Panini
- Arqueros: Gonzalo Valle y Hernán Galíndez
- Defensas: Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Willian Pacho, Ángelo Preciado y Joel Ordóñez
- Volantes: Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendry Páez y Pedro Vite
- Delanteros: John Yeboah, Leonardo Campana, Gonzalo Plata, Nilson Angulo, Alan Minda, Kevin Rodríguez, Enner Valencia
Con esta lista, Ecuador se presenta como una de las delegaciones con mayor proyección de Sudamérica, reafirmando que la base del equipo nacional está lista para el desafío norteamericano. ¿Cuántos de estos 18 nombres llegarán finalmente a la convocatoria definitiva?
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Fecha que sale a la venta el álbum de Panini en Ecuador
En el territorio ecuatoriano, Panini, tradicional en sacar este tipo de material coleccionable, dispuso que saldrá a la venta el martes 5 de mayo. Los aficionados desde ahora podrán adquirirlos en la preventa, en la que también está disponible la versión de pasta dura.