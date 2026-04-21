Philadelphia ofrecerá transporte gratuito en el Mundial 2026: así funcionará para los hinchas

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Esto debes saber Filadelfia ofrecerá transporte gratis en la línea Broad Street tras los partidos del Mundial 2026.



Hinchas con entrada viajarán sin costo desde el Lincoln Financial Field gracias al patrocinio de Airbnb.



El beneficio inicia el 20 de abril y cubre trayectos desde el entretiempo hasta dos horas después.

En un gesto que prioriza la logística y la hospitalidad sobre la recaudación, el Comité Organizador de Filadelfia anunció este lunes 20 de abril una medida que busca aliviar el bolsillo de los miles de visitantes que recibirá la ciudad: el viaje de regreso desde el estadio será gratuito.

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A diferencia de otras sedes que han sido criticadas por el encarecimiento de sus servicios, la "Ciudad del Amor Fraternal" ha decidido facilitar la descongestión del Lincoln Financial Field mediante una alianza estratégica que garantiza movilidad sin costo tras los encuentros.

Detalles del beneficio: ¿Cómo funcionará?

La iniciativa, denominada "Viaje de vuelta a casa", permitirá que los hinchas utilicen la red de transporte local sin pagar tarifa alguna bajo las siguientes condiciones:

Ruta disponible: Línea Broad Street de SEPTA.

Línea Broad Street de SEPTA. Requisito : Presentar el boleto oficial del partido del día.

: Presentar el boleto oficial del partido del día. Ventana de tiempo: El acceso gratuito comenzará desde el medio tiempo y se extenderá hasta dos horas después del pitazo final.

El acceso gratuito comenzará desde el medio tiempo y se extenderá hasta dos horas después del pitazo final. Costo de ida: Es importante notar que el trayecto hacia el estadio mantiene su tarifa regular de $ 2,90.

Lincoln Financial Field es uno de los estadio elegidos para el Mundial 2026.CORTESIA

Este beneficio no impactará directamente las arcas públicas de la ciudad, ya que cuenta con el patrocinio de la plataforma Airbnb. La empresa actuará como auspiciante oficial para cubrir los costos operativos, buscando mejorar la experiencia del turista y evitar el colapso del tráfico vehicular en las inmediaciones del complejo deportivo.

Con este anuncio, Filadelfia se posiciona como una de las sedes más amigables para el usuario en una Copa del Mundo que promete ser la más masiva de la historia.

Buena noticia para los hinchas de Ecuador

La selección ecuatoriana de fútbol debutará en la cita mundialista el 14 de junio ante Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Es decir, también se verán beneficiados con el tema del transporte al salir del reducto deportivo en esa localidad.