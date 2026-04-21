Precios populares para Barcelona SC vs Mushuc Runa: ¿Cuándo y a qué hora juegan en el Monumental?
El equipo de César Farías recibe al Ponchito en la fecha 10 de LigaPro, tras la dura caída ante Macará en Ambato. Conoce los detalles aquí
Esto debes saber
- Barcelona SC vs. Mushuc Runa: Duelo clave por la punta de LigaPro este miércoles 22 en el Monumental.
- Entradas desde $5,00: Conoce los precios y beneficios exclusivos para socios del Ídolo en Guayaquil.
- Barcelona busca recuperarse tras caer ante Macará frente a un Mushuc Runa que llega con racha ganadora.
La décima jornada de la LigaPro 2026 se enciende este miércoles 22 de abril en el Estadio Monumental. Barcelona SC recibe a Mushuc Runa en un duelo de realidades distintas, donde la urgencia de sumar de a tres marca la pauta para ambos conjuntos.
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El equipo dirigido por César Farías llega a este encuentro con la necesidad imperiosa de sacudirse el polvo tras la dura derrota sufrida el pasado domingo ante Macará (3-1) en Ambato. Aquel traspié frenó el impulso que traían los amarillos tras su importante victoria ante Liga de Quito en Casa Blanca y los dejó estacionados con 15 puntos, a cuatro del actual líder, Universidad Católica.
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Para este miércoles, se espera que Barcelona recupere su vocación ofensiva liderada por el 'Pipa' Darío Benedetto y el canterano Jandry Gómez. La consigna en el vestuario torero es clara: no ceder más terreno en la lucha por la primera etapa.
Por su parte, el Ponchito arriba al puerto principal con el ánimo por las nubes. El cuadro ambateño viene de encadenar dos victorias consecutivas por la mínima diferencia ante Manta FC y Técnico Universitario. Estos resultados han catapultado al equipo de Ambato a la séptima posición con 13 unidades, apenas dos por debajo de su rival de turno.
Precios para Barcelona SC vs Mushuc Runa
La directiva del Ídolo ha definido los valores para que su hinchada acompañe al equipo en este choque vital. Los Socios Centenario Amarillo tendrá un beneficio especial.
Generales
- Hinchas: $5,00
- Socios Centenario Amarillo: $2,50
Tribuna Este
- Hinchas: $8,00
- Socios Centenario Amarillo: $4,00
Palco Bajo
- Hinchas: $12,00
- Socios Centenario Amarillo: $6,00
Palcos 1, 5, 6 y 8
- Hinchas: $12,00
- Socios Centenario Amarillo: $6,00
Palcos 2, 3, 4 y 7
- Hinchas: $15,00
- Socios Centenario Amarillo: $7,50
Suite
- Hinchas: $20,00
- Socios Centenario Amarillo: $10,00
Disposiciones importantes para la afición de Barcelona SC:
Descuento para Socios: En ventanillas solo se venderá la entrada con el 50% de descuento al socio que asista personalmente con su cédula de identidad. Queda estrictamente prohibido enviar a terceros con credenciales ajenas.
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¿Cuándo, a qué hora y dónde ver Barcelona SC vs Mushuc Runa?
El encuentro entre los toreros y el Ponchito, a jugarse por la jornada 10 del campeonato nacional, se desarrollará en el Monumental desde las 18:00 (hora de Ecuador) y podrá verse en la señal de Zapping Sports (streaming).