Hincha increpó a Joao Rojas: "Vete de Barcelona SC, no cobres ni un centavo más" (Video)

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Esto debes saber Joao Rojas encara a hincha tras reclamo por su sueldo en aeropuerto de Guayaquil.



Video capta tensión: volante de Barcelona SC casi detiene su viaje a Chicago por altercado.



Hinchada dividida por el costo de la nueva operación y las constantes bajas del 10 torero

El ambiente en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo se tornó hostil para Joao Rojas. El '10' de Barcelona SC, quien se disponía a viajar a los Estados Unidos para someterse a una cirugía, vivió un cruce de palabras —y miradas— que refleja la fractura actual entre el jugador y un sector de la hinchada torera.

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Mientras el volante caminaba hacia la zona de embarque para tomar su vuelo con destino a Chicago, un aficionado captó el momento en video mientras lanzaba un dardo directo a la gestión financiera del jugador: "Pronta recuperación, pero no cobres ni un dólar más en Barcelona. De corazón te lo digo".

La frase no pasó inadvertida. Rojas, visiblemente afectado por el comentario, frenó su marcha en seco y abrió los ojos con un gesto de incredulidad. Por un instante, el futbolista amagó con regresar para encarar al fanático, deteniéndose ante la mirada de los presentes.

Joao Rojas se lesionó en el duelo de Barcelona SC ante Botafogo, en Copa Libertadores.EFE

Pese a la evidente molestia, el mediocampista optó por la cautela. Tras unos segundos de tensión contenida, Rojas aceleró el paso y continuó con su trámite migratorio, evitando que el altercado escalara a una confrontación física o verbal de mayor magnitud.

Hinchas de Barcelona SC: ausencia de paciencia

Este incidente no es aislado, sino la punta del iceberg de una relación desgastada. Los números y la salud no han acompañado al '10' en su paso por el Ídolo:

Ausencia prolongada: En los últimos dos años, el jugador ha pasado más tiempo en procesos de rehabilitación que en el terreno de juego.

En los últimos dos años, el jugador ha pasado más tiempo en procesos de rehabilitación que en el terreno de juego. División en las gradas: Mientras una parte de la afición comprende la naturaleza fortuita de las lesiones, otros cuestionan el costo-beneficio de su contrato, considerando que su aporte deportivo ha sido limitado frente a la inversión económica del club.

Rojas permanecerá en territorio norteamericano para iniciar una recuperación que lo mantendrá fuera de las canchas por varios meses. Su retorno no solo dependerá de su rodilla, sino de su capacidad para reconciliarse con una hinchada que hoy le exige resultados proporcionales a su salario.